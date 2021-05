Cuidado si te vas de vacaciones y reservas un alojamiento por internet: cómo evitar que te estafen

Seguro que más de uno ya está planeando dónde va a pasar sus vacaciones este verano y mirando ofertas en internet para que el alojamiento no les salga por un ojo de la cara. Pero mucho cuidado: aunque ya no te acuerdes de la última vez que te fuiste de viaje, debes tener presente que las estafas por internet no han desaparecido.

Tanto Airbnb España, la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, como el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil, los cuales se han unido para concienciar a los usuarios de este problema, como la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ofrecen una serie de consejos a seguir antes de hacer algún pago.

¿Cómo funcionan los alquileres fraudulentos?

“Cuando se acercan las vacaciones, las plataformas de alquileres se llenan de ofertas muy atractivas para los usuarios, pero a veces acaban siendo fraudes”, indica la OSI. Aunque existen mecanismos dentro de las propias páginas web para “detectar y evitar que se publiquen anuncios con alquileres fraudulentos, es inevitable que de vez en cuando se cuelen algunos”, motivo por el que debemos andar con ojo.

Pero, ¿cómo nos estafan? No existe un patrón fijo para cada fraude, aunque según la OSI “la trampa comienza con la creación de un anuncio falso, con fotografías robadas de otros anuncios” de distintas webs de alquileres vacacionales y con una descripción y un precio muy atractivo. Este cebo, aseguran “tiene como objetivo atraer el interés de las potenciales víctimas y al mismo tiempo generar confianza”.

De forma más elaborada, otra opción contemplada por los ciberdelincuentes es “la de enviar correos con enlaces a supuestas webs fiables, réplicas de otras plataformas más populares, pero que realmente son falsas”, que tienen como fin que “acabemos compartiendo nuestros datos bancarios, información personal y demás datos de carácter sensible dentro de la web fraudulenta del ciberdelincuente”.

El problema, indican desde este organismo, es que “como usuarios, solemos dejarnos llevar por la sensación de estar frente a un chollo y poder ser los primeros en hacernos con él”, lo que puede llevarnos a pagar una señal o hacer un pago por adelantado y acabar siendo estafados. Además, es posible que no nos demos cuenta hasta un tiempo más tarde, cuando tratemos de contactar con el anunciante.

¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de fraudes?

La OSI recomienda tener presentes una serie de pasos:

Cuidado si un alquiler es demasiado barato. Si encuentras anuncios muy atractivos con precios por debajo de lo normal hasta el punto de que lo ves un chollo, no confíes a primera vista ya que muchos estafadores “buscar atraer el interés de los usuarios por medio de fotos atrayentes, zonas muy demandadas o descripciones muy llamativas”. No obstante, no siempre es así y puede que la oferta esté en la media que el resto para no llamar la atención.

Podemos encontrar faltas de ortografía en las descripciones del inmueble o en los mensajes que nos envían. Esta característica es común en muchos fraudes que vemos, como pueden ser los casos de phishing debido a que utilizan en ocasiones traductores, por lo que podemos encontrar frases inconexas o sin sentido.

Desconfía si el arrendatario sólo quiere comunicarse por correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. En ocasiones, puede que no ofrezcan teléfono de contacto o que cuando llamas se encuentre apagado y que sólo quieran comunicarse por escrito.

Comprueba la identidad del anunciante y que el inmueble existe. Aunque los estafadores pueden falsificar la documentación e incluso utilizar fotocopias del DNI de otras personas a las que han timado, podemos optar por verificar que la casa o el apartamento existe utilizando Google Street View.

Cuidado con los métodos de pago poco fiables. Aunque no nos debe alarmar que el anunciante nos pida un adelanto para la reserva, sí que debemos tener cuidado si nos pide que realicemos un pago mediante un método alternativo de los que tienen la plataforma para poder asegurar nuestras transacciones. Desde Airbnb aconsejan que si has reservado mediante esta plataforma y te piden un método de pago alternativo se lo hagas saber.

Pistas para detectar fraudes en los alquileres turísticos Cedida

Además de seguir estos consejos, la OSI también aconseja hacer uso del sentido común ya que las técnicas de estafa que pueden utilizar pueden ser múltiples.

Y, ¿cómo detectamos a los estafadores?

Para ello también puedes seguir estas recomendaciones que han elaborado Airbnb España y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil.

Recomendaciones que han elaborado Airbnb España y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil Cedida

Y en el caso de que nos estafen, ¿qué debemos hacer?

Si te han estafado o si lo han intentado pero no lo han conseguido, denuncialo a la plataforma a través de la cual has hecho la supuesta reserva, por ello es indispensable que guardes todas la pruebas posibles como intercambio de mensajes que hayas tenido para poder demostrar el fraude.

Es importante que también pongas una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Asimismo, puedes contactar con la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o utilizar su línea de ayuda en ciberseguridad.

Si crees que has sido víctima de una estafa como esta o similar, también puedes contarnos tu caso a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19).