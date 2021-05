Ribó treu importància al fet que la Comissió Europea de Peticions avale l'ampliació del Port

"És una comissió de peticions: ni més ni menys", ha resolt en una compareixença després d'una reunió amb el comité d'empresa de la major de les tres terminals del Port per a abordar les conseqüències de l'ampliació en l'ocupació.

Ribó ha recordat que quan era diputat va realitzar peticions a aquest òrgan de l'Europarlament, que "a voltes accepta i a voltes no", i ha assegurat que "és una cosa molt senzilla i no té molta importància", ja que "no impedeix que pugues presentar els tribunals qualsevol demanda". "No té la importància dels titulars de hui", ha recalcat.

Al seu juí, el que diu la resolució realitzada per aquesta institució és que "en el moment actual no es pot decidir encara", a falta d'estudiar-ho en profunditat. "Encara no sabem el projecte definitiu", ha constatat.

En concret, la Comissió de Peticions afirma que no ha pogut identificar "cap indici de possible infracció de la legislació mediambiental de la UE" i conclou que "no pot donar més seguiment a aquest cas", responent així una al·legació realitzada per un ciutadà sobre aquesta infraestructura, segons ha informat aquest dilluns la pròpia APV.

Aquesta resposta se suma al recent informe realitzat per Ports de l'Estat en el qual assenyala que la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'ampliació nord del port de València, concedida en 2007, segueix vigent i que l'APV és l'encarregada de valorar la necessitat d'una nova avaluació.

L'informe arreplega que el projecte compta amb DIA favorable i que "les obres van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la publicació d'aquest, per la qual cosa es considera que la DIA està vigent, ja que no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d'avaluació ambiental, incloent l'actual Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental".

Després de conéixer la resposta, des de l'APV han assegurat que el projecte "combina creixement econòmic amb sostenibilitat" i han garantit que "complirà minuciosa i escrupolosament amb totes i cadascuna de les observacions que ha plantejat Ports de l'Estat i els indicadors contemplats en la DIA". "La nova terminal serà la més avançada mediambientalment del món i va a contribuir a generar ocupació i riquesa" a la Comunitat Valenciana i Espanya, han augurat.

"POQUES BENEDICCIONS"

Ribó, al marge d'aquesta resolució, ha assegurat que el projecte del Port té "poques benediccions" i ha posat com a exemple la postura del Ministeri per a la Transició Ecològica que "la responsabilitat correspon a l'autoritat portuària". "No és una benedicció", ha aprofundit, "sinó donar-li la responsabilitat perquè prenga una decisió".

En general, ha tornat a advertir sobre "els perills" que veu en l'ampliació: la mobilitat, l'afecció a les platges i al paisatge, l'ocupació o els més de 3,5 milions de metres cúbics necessaris de material de farcit. "Si es resolen aquests problemes, podem parlar", ha garantit, encara que "per descomptat" si no és així mantindrà "una actitud crítica i negativa amb l'ampliació".

Per a Ribó, el principal risc "claríssim" per a la ciutat i l'àrea metropolitana és l'accés nord que estableix el projecte i "suposa un túnel de no se sap quants quilòmetres". "La mitjana són 300 milions d'euros per quilòmetre. Això qui ho paga? Ho hem de pagar els valencians?", s'ha preguntat, defenent les estacions intermodals en ports com Melbourne.

En tot cas, ha garantit que està disposat a "parlar amb qui siga", ja que preveu seguir amb la ronda de contactes i reunir-se amb altres sectors dels estibadors per a "tindre la màxima informació possible". També vol estudiar els possibles riscos de la nova terminal per al moviment de grans bucs després del bloqueig del Canal de Suez.

Sobre si l'Ajuntament podria anar als tribunals, Ribó ha assegurat que desconeix "fins a on arribar" i ha recordat que ja va votar en contra fa dos anys en el consell d'administració. Ha tornat a mostrar els seus "seriosos dubtes" que la DIA 2007 siga vàlida -"no ho ha dit cap tribunal de manera definitiva"- i ha fet notar que la posició del Ministeri és que correspon a l'APV "i això no és donar-li la raó", a més de remarcar que la setmana passada no va poder abordar aquest projecte amb el ministre de Transports, el valencià José Luis Ábalos, en la seua visita a la ciutat.

"Un informe ambiental es fa en dos o tres anys: si l'autoritat portuària haguera volgut, hauria pogut fer-ho", ha asseverat, per a destacar que el consell de maig està suspès per motius que desconeix i que "hi ha un mes de temps". I ha resolt: "No puc donar una opinió definitiva perquè no la tinc".