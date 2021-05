Celia Villalobos se hace 'gamer' y crea Screen Wolves, su nuevo equipo de 'eSports'

Después de aventurarse a ponerse frente a los fogones de MasterChef Celebrity 5, parece que Celia Villalobos puede con todo y se ha ido a un sector completamente diferente: el de los eSports.

La política, que fue ministra de Sanidad y Consumo en el gobierno de José María Aznar, se hizo viral en las redes después de que fuera pillada jugando al Candy Crush en su tablet en plena asamblea en el Congreso de los Diputados. Por ello, se podría decir que los videojuegos no son algo a lo que esté ajena.

Pero la expolítica del PP ha ido más allá y ha creado su propio equipo de eSports, Screen Wolves -nombre que hace referencia a su apellido, pues "wolves" significa "lobos".

"Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches... Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba", dice Celia Villalobos en el anuncio oficial del equipo. "¿Pero sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara, es el momento de jugar".

Nuestra capitana #CeliaVillalobos ya está preparada. Lo estáis vosotros? Screen Wolves el equipo que llega para cambiar el mundo del juego.

"Hemos nacido de las críticas", dice el equipo de eSports. "El equipo de Celia Villalobos y de muchos más". De momento, la página web no da más datos al respecto, solo que la expolítica es la capitana de Screen Wolves y que habrá más integrantes que aún se desconocen.

¿Será alguno de sus compañeros de equipo otro rostro famoso de la política como Cristina Cifuentes o Toni Cantó? ¿Competirán en ligas de Candy Crush? Habrá que esperar para saberlo.