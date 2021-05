La vigésima segunda 'Semana sin humo' se celebra bajo el lema 'Dejar de fumar, tu otra vacuna'

Las actividades comienzan este martes y se prolongarán hasta el próximo día 31, coincidiendo con el 'Día Mundial sin Tabaco' que, en esta ocasión, se enmarca en una campaña mundial de un año de duración que discurrirá bajo el lema 'Comprométete a dejarlo durante la COVID-19'.

Una fecha condicionada por la pandemia como ha señalado el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Pello Latasa, que ha estado acompañado de dos representantes de la Sociedad Española Medicina de Familia y Comunitaria y la Asociación de Enfermería Comunitaria, Rosa Soler y Maite Chocarro, respectivamente. Esta última ha señalado que se han fijado en siete beneficios para dejar de fumar, como que mejora la capacidad pulmonar, los dientes, da buen ejemplo a los jóvenes o incluso supone un ahorro, entre otros.

Por su parte, Latasa ha destacado la importancia "de hacer un intento serio para dejar de fumar a todos los fumadores, más ahora en pandemia, que la evidencia científica ya ha demostrado la clara y negativa relación entre fumar y el desarrollo de mayor gravedad en los síntomas de la enfermedad".

Así mismo, y en referencia a los nuevos dispositivos para dejar de fumar (cigarrillo electrónico y tabaco por calentamiento), el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha destacado que "la investigación nos señala que estos productos emiten sustancias tóxicas que conllevan el agravamiento de enfermedades respiratorias, cardíacas, así como pueden propiciar infecciones".

Desde la Dirección general de Salud Pública advierten de que no se recomienda su utilización como producto para dejar de fumar y, en su lugar, animan a emplear productos sanitarios que han demostrado su eficacia para facilitar la deshabituación tabáquica y que están incluidos en prescripción médica. "Estos dispositivos no son inocuos, no sirven para dejar de fumar y están ganando mercado entre jóvenes por lo que tienen consecuencias impredecibles", ha indicado Latasa.

Precisamente, ha apuntado que en población joven, de 14 a 18 años, "ha pasado de haberlo consumido alguna vez del 17,3 por ciento en 2016, al 39 por ciento 2017-2018, que supone un incremento muy notable".

ACTIVIDADES

En lo que respecta al programa de actividades diseñado este año dentro de la 'XXII Semana sin humo en La Rioja', hay que destacar el trabajo de coordinación que se ha llevado a cabo con la Sociedad Española Medicina de Familia y Comunitaria, la Asociación de Enfermería Comunitaria y Unidad docente de Medicina de Familia y Comunitaria para hacerlo posible.

Entre las iniciativas, destacan la campaña de sensibilización para dejar de fumar a través de las redes sociales mediante mensajes de deportistas riojanos, dentro del marco del Día Mundial sin Tabaco de la OMS que este año tiene el lema "Comprométete a dejarlo durante la COVID-19".

Actividad de información y sensibilización a población, gracias a la colaboración de la Unidad Docente de Formación de Especialidades en la que 25 médicos residentes (principalmente de la especialidad de medicina de familia y comunitaria) realizarán una búsqueda activa de personas fumadoras en espacios abiertos de Logroño para darles consejo breve acerca de cómo dejar de fumar.

Difusión de información, a través de una postal, sobre los nuevos dispositivos para fumar; dirigida a población juvenil de14 y 20 años y sus familiares.Recogida de colillas por parte de asociaciones juveniles (grupos Scout).

PROFESIONALES SANITARIOS

Este año, con motivo de la Semana sin humo y el Día Mundial del Tabaco se han editado también 1.500 ejemplares de un tríptico informativo acerca de los nuevos dispositivos para fumar, en este caso, dirigido a los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria interesados en esta materia.

Este material va a ser presentado en una sesión clínica online que se celebrará el miércoles 26 de mayo a las 14,00 horas y cuya presentación correrá a cargo del director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, con el siguiente programa de ponencias:

"Productos novedosos y relacionados con el tabaco: Información sanitaria y normativa aplicable" que correrá a cargo de Cristina Gómez-Chacón Galán, consejera técnica de la Unidad de Prevención del Tabaquismo del Ministerio de Sanidad.

"Y ahora, ¿cómo abordo yo en mi consulta el consumo de estos dispositivos?", protagonizada por Carmen González Carreño, vicepresidenta 2ª del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, miembro del grupo de trabajo del proyecto EVICT, representante del grupo de tabaquismo de SEAPA en FAECAP y enfermera de la unidad especializada en tabaquismo de AP de Avilés.

Presentación del documento 'Nuevos dispositivos para fumar' a cargo de Nuria Sáenz Suso, enfermera del centro de salud de Arnedo, y Patricia Gracia Bonel, médico del centro de salud de Haro, que ha sido elaborado por un grupo de trabajo de Atención Primaria y la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja.

En esta ocasión, con motivo de la conmemoración de la Semana sin humo, Salud ha editado 10.500 dípticos y 420 carteles para su distribución en establecimientos comerciales y hosteleros de la capital y las cabeceras de comarca, así como en varios 'muppies' de Logroño. El material llegará también a los puntos habituales de años anteriores como centros de salud, hospitales, planes municipales sobre adicciones y los centros sociales que forman parte de la Red Riojana de Hospitales y Centros Sanitarios y Sociales sin Humo.

Junto al material específico de la campaña de la Semana sin humo, este año se han editado también postales de prevención del uso del cigarrillo electrónico. En total, se han impreso 10.000 ejemplares, dirigidos a jóvenes de 14 a 20 años y a sus familiares, cuya difusión se centrará en torno a los institutos, centros juveniles, oficinas de juventud, bibliotecas, museos, la Universidad de La Rioja, la Universidad Popular,etc., así como en centros de salud y hospitales.

ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DURANTE TODO EL AÑO

Desde el servicio de drogodependencias y otras adicciones de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados se realizan durante todo el año las siguientes actuaciones en materia de prevención del tabaquismo:

Talleres formativos presenciales de tratamiento individual, grupal y abordaje del tabaquismo durante el embarazo y postparto.

Curso online de abordaje del tabaquismo en las consultas de Atención Primaria

Apoyo a profesionales de Atención Primaria para el desarrollo de tratamientos grupales.

Envío de materiales preventivos y de tratamiento a profesionales de Atención Primaria y Especializada.

Campaña de sensibilización de la normativa vigente en materia de tabaquismo en el sector de hostelería.

Inspecciones, principalmente en hostelería y salas de bingo.