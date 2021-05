Mercadona retira una de sus pizzas más vendidas y el drama se apodera de las redes: "Tantos momentos juntos, DEP"

La cadena de supermercados Mercadona ha retirado de los lineales de sus establecimientos uno de sus productos más demandados por sus clientes, la pizza margarita de la marca Hacendado.

Este clásico de la cocina italiana era todo un éxito entre los consumidores de Mercadona por la sencillez de sus ingredientes: mozzarella, tomate, albahaca, sal y aceite.

Han sido los propios seguidores de la cadena valenciana quienes han alertado en las redes sociales de la ausencia de este artículo en sus supermercados.

"¿Por qué habéis dejado de vender la pizza Margarita? La de siempre, quiero decir. Iba a comprar al Mercadona solo porque era el único supermercado donde se podía comprar esa pizza", se ha quejado un usuario.

Mercadona ha confirmado a varios clientes a través de Twitter la noticia. "Sentimos comunicarte que ya no disponemos de este producto", indicaron a un consumidor, mientras que a otro le respondieron: "Acabamos de realizar la consulta con tu tienda y nos confirman que ya no está disponible en el surtido", aseguraron.

Hola de nuevo. Acabamos de realizar la consulta con tu tienda y nos confirman que ya no está disponible en el surtido. No obstante, vamos a pasar nota a los responsables de tu interés en tenerla disponible de nuevo. Gracias por tu consulta y disculpa las molestias. ¡Un saludo! — Mercadona (@Mercadona) May 21, 2021

Tras la confirmación de Mercadona, las reacciones de los usuarios en la red social no se han hecho esperar. "Tantos momentos juntos, DEP margarita, no era de las mejores pizzas del Mercadona, pero para matar el hambre rápido no estaba mal", ha lamentado un consumidor.

Tantos momentos juntos , DEP margarita , no era de las mejores pizzas del Mercadona pero para matar el hombre rápido no estaba mal 😔 pic.twitter.com/IpyjlwTFEV — jorge Rodriguez 🇮🇨 (@jorgeBluBlu555) May 17, 2021

No obstante, la cadena valenciana solo ha retirado esta pizza de su gama clásica, ya que en sus establecimientos está disponible la versión de la pizza margarita que elabora Casa Tarradellas con masa madre de larga fermentación.

🍕 Si eres un apasionado de la auténtica pizza napolitana, próximamente podrás disfrutar de nuestras nuevas pizzas refrigeradas elaboradas con masa madre de larga fermentación, con ingredientes de máxima calidad y cocidas al horno de piedra 😋 — Mercadona (@Mercadona) March 11, 2021

Tal y como sostienen desde Mercadona, la pizza margarita "es una de las pizzas pioneras y más tradicionales, probablemente la más popular", de ahí que esta nueva versión destaque por su "sabor suave a queso" y una base de tomate, mozzarella y cherry.