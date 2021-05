Arcadi España diu que la Generalitat actuarà "amb sang freda i amb la llei en la mà" en l'ATE de Mestalla

"Això és fonamental en un problema com a aquest, sobretot per a salvaguardar els interessos de tots els aficionats i de la societat valenciana i perquè es torne a parlar del València CF solament en termes esportius i no urbanístics. Això és el que vol tothom", ha defès.

Així ho ha asseverat el titular d'Obres Públiques, que ha presentat la nova L12 de Metrovalencia, a preguntes dels mitjans sobre la situació del projecte del nou estadi del València CF i la decisió de si prorrogar o no l'ATE per a la seua construcció.

Sobre aquest tema, el conseller ha fet notar que ara hi ha "un avanç substancial" en relació a l'informe elaborat per l'Ajuntament de València que és "molt explícit sobre la situació" i que manté que "hi ha condicions suficients per a donar l'ATE per resolta". Ací ha considerat que el punt de vista del consistori és "fonamental" perquè és "partícip", juntament amb les consellerias de Territori i d'Economia, per a adoptar aquesta decisió.

"El que s'està fent ara -ha prosseguit- és estudiar eixe document de l'Ajuntament a tots els nivells tècnics de la Generalitat per a resoldre-ho ràpid i, per descomptat, abans que caduque el termini que tenia el València CF per a complir l'ATE".

Quan se li ha plantejat si el seu departament advoca per donar per caducada l'ATE o si estan obertes més opcions, España ha manifestat que "no hi ha una decisió presa", encara que és veritat que el document que va presentar el València CF a la Generalitat i a l'Ajuntament és "fluix", no dóna "les garanties suficients" ni "credibilitat" sobre la voluntat de la propietat de complir l'ATE en els termes que està.

En tot cas, ha insistit que la Conselleria té sobre al taula l'informe de l'Ajuntament que "exposa, des del seu punt de vista, basat en els seus informes tècnics, que no s'ha produït un compliment, que és palpable per part de tots, com és que no està finalitzat l'estadi". A més d'eixa informació, apunta, "ens donen les opcions ja de forma formal administrativa i ara el que queda és a la Generalitat prendre una decisió sobre l'ATE en els pròxims mesos i abans que caduque".

Sobre la possibilitat que s'exigisca als propietaris del club un aval milionari, el conseller ha confirmat que "es contemplaran totes les opcions que s'han posat damunt de la taula, l'opció de l'aval o l'execució subsidiària, tot s'està estudiant en aquests moments per part dels servicis tècnics".

I ha afegit: "Cal complir estrictament la legalitat; hi ha una data que estava determinada en l'ATE però ha sorgit un estat d'alarma que va suposar una suspensió de tres mesos de tots els terminis administratius i els servicis jurídics de la Generalitat han estimat que eixos tres mesos són computables en aquest procediment i, per tant, ens aniríem com a termini límit a mediats finals d'agost".

REUNIÓ AMB 'DE TORINO A MESTALLA'

Sobre la reunió que va mantindre amb integrants de la plataforma 'De Torino a Mestalla', contraria a la gestió de Peter Lim, el conseller ha afirmat que "representa a una part important de l'afició i, per tant, se'ls ha atès com sempre s'atén a tots els que volen tindre una reunió amb la Conselleria de Política Territorial i la Generalitat".

"Ens han presentat la seua proposta, que és l'execució subsidiària, i els traslladem que estem disposats a valorar-ho i és el que estem estudiant. La qüestió és conjugar el compliment de la legalitat amb una viabilitat real per al València CF", ha finalitzat.