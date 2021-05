Mar Saura, sobre los 48 días que pasó su madre ingresada de Covid: "Cuántas lágrimas derramadas"

Mar Saura le ha dedicado unas palabras a su madre después de que esta haya estado ingresada un mes y medio al haberse contagiado de Covid-19. Unos angustiosos días para la actriz que este miércoles han llegado a su fin con el alta de su "otra mitad".

Ha sido a través de su perfil oficial de Instagram donde la catalana ha escrito unas emotivas palabras junto a una foto de ambas en color sepia. Mar ha comenzado dirigiéndose a sus fans: "Hoy es el día más feliz de mi vida. No os podéis hacer una idea de las ganas que tenía de escribiros esto"

"Después de luchar contra la Covid 48 días en el hospital Quirón, de los cuales 34 fueron en la UCI, mi madre, a mi mami, a mi otra mitad, por fin, le han dado el alta en el hospital. Cuantas lágrimas derramadas, cuanta angustia, cuanto dolor, cuanto miedo...", ha descrito la modelo.

Un espacio que también ha aprovechado para dar las gracias al personal sanitario: "Han sido unas semanas muy difíciles que gracias a la gran profesionalidad del equipo médico, así como a su cariño y máxima dedicación, las hemos superado (...) Por lo que quiero dar las gracias al hospital en general y a muchos de los trabajadores que están más en la sombra".

La presentadora se ha mostrado muy agradecida de que, finalmente, saliese todo bien y su progenitora superase la enfermedad después de haber sufrido durante tantos días, y ha apreciado esa "segunda oportunidad".

"Hoy os confieso que he vuelto a llorar, pero esta vez de alegría", ha concluido la actriz en las últimas líneas de su publicación. Los comentarios dando la enhorabuena y las palabras de apoyo no han tardado en aparecer en el post, entre los que no han faltado grandes compañeros de profesión.

"¡Qué alegría! De verdad, esa es la mayor lotería de la vida, la salud!", ha escrito Paula Echevarría. A quien se le ha unido famosos como Màxim Huerta, Carlos Bardem, Chayo Mohedano o Nuria Roca.