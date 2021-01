¿Por qué Mar Saura no quiere ni oír hablar de su noche con Brad Pitt?

El pasado siempre vuelve. Y maldito bumerán, debe de pensar Mar Saura. Porque por más que pase el tiempo de una u otra forma siempre tiene que acabar volviendo a recordar detalles sobre aquella noche de 1997 en la que fue fotografiada junto a Brad Pitt.

No hay que olvidar que la trayectoria profesional de la modelo de 45 años comenzó allá por 1992, cuando ganó el certamen Miss Barcelona y saltó a la primera línea de las pasarelas y los desfiles, mientras que el intérprete acababa de encadenar varios éxitos consecutivos (Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, Se7en y Doce monos) cuando vino a Madrid a presentar su última cinta.

Era Siete años en el Tíbet y a la premiere acudió junto a Saura, siendo una pareja que irradiaba belleza y juventud y sobre la que recayó, gracias a las fotografías de ambos, toda una oleada de habladurías que iban desde el cuento de Cenicienta a la más tórrida noche de pasión sexual.

Y es que la revista Interviú, que publicó el reportaje visual en su número 1127, titulaba en su portada una "Noche loca" de pasión entre ambos, mientras que ¡Hola! ponía el foco en "Brad Pitt, impresionado por la belleza y el encanto de Mar Saura".

A ello no ayudaron las palabras de Mar, quien probó el doble filo de jugar a la ambigüedad afirmando, primero en Diez Minutos, que Brad Pitt era "muy atractivo" y más tarde "un hombre encantador, buena gente y todo un caballero", así como que había alcanzado con él el nirvana místico, como recuerdan desde Vanity Fair.

#bradkoke La q parece q tuvo mucha suerte fue Mar Saura por lo q andan diciendo..Dennis Quaid, Brad Pitt,.. pic.twitter.com/hUdphrkRfT — VelvetVlue (@ana_duran_13) January 8, 2019

Precisamente en este medio (que también rememora en dicho reportaje que poco después la también actriz tendría un breve romance con el actor Dennis Quaid mientras este se divorciaba de Meg Ryan) ha concedido ahora Mar Saura uno de sus "Test del Amor".

Entre preguntas sobre su primer amor en la gran pantalla (Paul Newman en La gata sobre el tejado de zinc), su película romántica favorita (The Holiday y Pretty Woman) o su primer beso (que no le gustó), explican desde Dolcevita, portal de Vozpópuli -porque en el vídeo ya no aparece- le preguntan sobre su affaire con el actor.

Sin embargo el "¿Qué recuerda de él?" se queda sin respuesta. "Siguiente pregunta, por favor. O sea. Nada que decir", afirma la modelo, que prefiere seguir respondiendo que sus libros románticos preferidos son los de Danielle Steel o que sus dos grandes amores "son mis hijos, Javier y Claudia".