Cvirus.-Galicia propondrá Astrazeneca si hay suministro y pedirá firmar un consentimiento también si se elige Pfizer

Para conocer la disponibilidad de vacunas que tendrá Galicia, el Sergas ha solicitado al Ministerio de Sanidad que se aclare cuál es la llegada de dosis prevista a corto plazo.

Como no se esperan vacunas de la británica en próximas semanas (el suministro ha caído a unas dosis 90.000 semanales -ninguna de Astrazeneca- y hasta principios de junio no volverán a recibirse unas 150.000, fundamentalmente de Pziter), la "prioridad" del Sergas será la de completar las dos dosis de Astrazeneca para el colectivo de entre 60 y 69 años (entre los que se encuentran los de 59 años que cumplen 60 este año).

Esto se debe a que para este grupo de edad, la estrategia nacional de vacunación -actualizada en seis ocasiones- mantiene la pauta con Astrazeneca, aunque recientemente se autorizó Pfizer para los mayores de 65 años también.

ENVIARÁ UNA COMUNICACIÓN Y PEDIRÁ CONSENTIMIENTO

De esta manera, solo en el caso de que haya suministro suficiente para todas las personas que recibieron la primera dosis, Galicia también administrará la segunda de Astrazeneca a los menores de 60 años que así lo quieran. Para conocer cuál es la voluntad de los ciudadanos, el Sergas enviará una comunicación por teléfono móvil que deberá ser respondida por los vacunados (si quieren recibir o no la segunda dosis de Astrazeneca).

En el caso de que pidan recibir el mismo fármaco, se les pondrá si hay disponibilidad. Al ser preguntado al respecto de que no haya suministro, Feijóo ha indicado que todavía hay tiempo hasta el 10 o 12 de junio -cuando espera empezar el proceso- para conocer la posibilidad de remesas que lleguen a España y Galicia, sumado a que hay expertos que indican que puede retrasarse la segunda dosis hasta "21 semanas" desde la primera, por lo que se estaría en plazo.

Es decir, si una persona solicita Astrazeneca y no hay, se esperaría entre las 12 y las 16 semanas que recoge la ficha técnica. Si se llega a ese tope, se volvería a consultar al ciudadano, pero teniendo también en cuenta que se habla de poder retrasarla hasta la semana 21. "No me gustaría a mí improvisar porque ya hay bastante improvisación", ha expresado Feijóo, para rechazar se más concreto en este momento en el que todavía se desconocen las dosis que podría recibir Galicia.

Dicho esto, Feijóo ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad", puesto que tienen el "convencimiento" -científico- de que tanto Astrazeneca como las otras vacunas tienen un riesgo "absolutamente infinitesimal".

El mandatario autonómico ha reconocido que "entre las autoridades del Ministerio y las comunidades autónomas" se ha "montado un lío" sobre la situación en la que han quedado las personas vacunadas con una primera dosis de Astrazeneca.

Por ello, Feijóo ha pedido "disculpas" a la ciudadanía. "Esto no lo ha generado la ciudadanía, lo han generado las autoridades sanitarias españolas y dado que nosotros somos los responsables últimos, y que se ha abierto la doble posibilidad, vamos a aconsejar que la segunda dosis sea también de Astrazeneca", ha apuntado Feijóo, quien ha reclamado que "se garantice el suministro".

DOBLE CONSENTIMIENTO

Para los dos supuestos, tanto se elija la segunda de Astrazeneca como otra fórmula, Pfizer -es la que más suministra a España- o Moderna, el Sergas pedirá a los ciudadanos que firmen un consentimiento informado.

En este sentido, Feijóo expresó que es "sorprendente" que se requiera un consentimiento informado para la segunda dosis de Astrazeneca (por parte del Gobierno central), pese a que esto tiene el aval científico y está incluido en la ficha técnica del propio medicamento, pero no para un cambio de marca de vacuna el Ministerio no entienda que es necesario.

"HAREMOS OTRA PROPUESTA, PERO NO POR CRITERIO SANITARIO"

La posición de Galicia, que mostró su "disconformidad" -en palabras de Feijóo-, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue la de mantener la segunda dosis de Astrazeneca, frente a la defendida por el Ministerio de Sanidad. La postura gallega viene avalada, dijo el presidente autonómico, por la evidencia científica, la ficha técnica del fármaco, el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento y las voces que asesoran al Sergas, una de ellas, manifestada públicamente por el investigador Federico Martinón, que dijo que lo "lógico" era mantener la misma.

Sin embargo, el recorte de suministro de Astrazeneca y la rotura del contrato por parte de la Unión Europea con la farmacéutica británica ha supuesto y supondrá una merma en la recepción de dosis para toda la Unión Europea.

Feijóo se ha referido al conflicto contencioso abierto de la UE y España para señalar que el Gobierno no ha aclarado las dosis que se van a recibir, "probablemente no lo sabe o está negociando los términos". Dicho esto, ha insistido en que la "prioridad" son los gallegos de entre 59 y 69 años y la idea es "garantizar la libre elección" de volver a vacunarse con Astrazeneca.

Así las cosas, Feijóo ha indicado que pedirán al Ministerio de Sanidad que aclare a Galicia de cuántas dosis de Astrazeneca dispondrá para vacunar. "Si no (si Galicia no cuenta con el suministro suficiente), haremos una propuesta distinta. Pero no por criterio sanitario, sino por no tener la vacuna", ha sentenciado Feijóo.