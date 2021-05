Paula Echevarría muestra su cambio físico tras haber dado a luz a Miguel Jr.: "Aún llevo mallas premamá"

Han pasado 39 días desde que Paula Echevarría y Miguel Torres dieran la bienvenida a Miguel Jr., su primer hijo en común. Doce años después del nacimiento de Daniella, hija de la actriz y su expareja, el cantante David Bustamante, Paula ha recibido emocionada al pequeño de la casa.

Solo una semana y media después de la llegada de Miki, Echevarría retomaba su rutina deportiva "poco a poco" y comenzaba a controlar su dieta para recuperar su estado físico anterior: "Si el bebé ya está fuera, ¿qué hay ahí dentro aún? ¿Será la felicidad, que ocupa lugar?", bromeaba la actriz en su perfil de Instagram, donde acostumbra a compartir su día a día con sus seguidores.

La estricta rutina de Paula comienza a dar sus frutos y, como hemos podido ver en su última publicación en la red social, el cambio físico desde su salida del hospital es evidente.

Al enterarse de que esaba esperando a su segundo hijo, Paula Echevarría contactó con Raquel López, CEO de Mami Fit y, al igual que otras vips como Toñi Moreno, comenzó a prepararse físicamente y a realizar una serie de actividades adaptadas a su cuerpo en ese momento. Ahora, con el bebé ya en casa, su entrenadora acude a su hogar para quitarse los kilos que ha cogido durante el embarazo y ejercitar zonas como el suelo pélvico.

Paula Echevarría ha compartido un vídeo haciendo deporte. PAU_ECHE / INSTAGRAM

Vestida aún con sus mallas de premamá, la actriz ha colgado en su perfil un vídeo de uno de sus entrenamientos y ha mostrado su evolución física mediante una grabación en la que aparece tumbada en el suelo realizando hipopresivos y respiraciones guiadas.

Tras una temporada de renuncias y trabajo físico, Echevarría no puede evitar que, en ocasiones, el sacrificio se haga cuesta arriba: "Sin comer nada de carbohidratos y haciendo mucho ejercicio, en una semana he perdido el 49% de las ganas de vivir", explicaba hace unos días la influencer. "San Ignacio, San Ignacio, que me baje la barriga sin ir al gimnasio", bromeaba a través de sus stories.