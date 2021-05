Paula Echevarría repasa su vida y se sincera sobre David Bustamante: "Yo me casé para toda la vida"

Ha sido durante su viaje a Kenia para la última entrega de Planeta Calleja cuando Paula Echevarría ha aprovechado para sincerarse con Jesús Calleja sobre su vida. Y no hablamos de su reciente maternidad o de lo feliz que está junto a Miguel Torres, sino también sobre otros aspectos, como su divorcio de David Bustamante.

Entre vuelos sobre el valle del Rift y rutas por el Parque Nacional Masai Mara, la influencer (tiene tres millones y medio de seguidores en Instagram) se ha abierto para hablar de cómo fue la decisión de separarse que tomaron ella y el cantante en 2017 y que se oficializó un año después entre disputas que aparcaron por un silencio tácito por el bien de su hija Daniella.

"Al final siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas. Yo pensaba que me casaba para toda la vida y, claro, teníamos la niña y demás, pero siempre que hagas las cosas de forma civilizada", contaba la actriz de 43 años al ser preguntada por el presentador acerca de aquella experiencia traumática.

"No, pero es un estado de ánimo que me gusta", respondió ante la idea de Calleja de si necesitaba "estar enamorada siempre". "Cuando me separé me planteé dejar a un lado el amor, claro. Me acuerdo que estaba construyéndome la casa y le dije al arquitecto que solo quería un lavabo para mí... No quería a nadie más. Pero ahora tengo dos. Las mejores cosas aparecen cuando no las buscas", añadía sobre su relación con el exfutbolista.

Porque está "totalmente enamorada" de Miguel Torres, contando también cómo fueron los comienzos de su idilio: "Él vivía en Marbella y yo vivía en Madrid y con mi niña no me podía mover tampoco. Estábamos en un momento en el que todo era muy convulso alrededor. Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono, primero con algún mensaje, luego a llamarnos y así estuvimos como casi tres meses hasta que nos vimos".

Entonces, ¿volvería a casarse? "Ahora ya vivimos juntos, llevamos dos años y pico ya, pero no nos planteamos casarnos; los dos pasamos por ello. Le damos la importancia justa al matrimonio y una buena convivencia es la base para una relación, no el matrimonio", agregaba.

El exlateral de Real Madrid y Málaga puntualizaba que la relación surgió "a la antigua usanza" y se mostraba bastante romántico para explicar por qué funcionan tan bien juntos: "El deseo de tocar de besar, de besar, de ver que sea lo último que necesites. Tuvimos mucho tiempo para conocernos antes de estar juntos y eso es bueno. Yo me casé, me divorcié y la vida evoluciona. He tenido la suerte de conocer a Paula que me ha cambiado la vida, positivamente".

De hecho, hubo espacio incluso para la broma. "Ya le he dicho que si quiere casarse que me lo pida", decía Miguel Torres, ante lo que Echevarría no dejaba de mostrarse humorísticamente indignada: "No se lo cree ni él. Yo soy muy pro woman y todo lo que tú quieras, pero aquí si hay que hincar rodilla, ya se puede ir poniendo rodillera".

Buscarse la vida

Asimismo, Paula Echevarría confesaba cuál fue la profesión que le hubiera gustado ejercer: periodismo. "No me dio la nota. Siempre he sido de cinco porque no me gustaba hincar codos. Si mi hija escuchara esto...", desvelaba, como también que sus inicios no fueron fáciles.

"Muy jovencita me fui a Londres a aprender inglés y trabajé en una tienda de ropa. Mis amigos de allí eran italianos y acabé hablando italiano, ellos me encendieron la chispa de la interpretación. Así comenzó", puntualizaba la intérprete, quien explicaba que nunca se había quedado "esperando a que pasara algo". "Siempre me he buscado la vida", añadía.

De hecho, ha tenido tiempo de contar una pequeña anécdota después de su salto al estrellato, gracias a la serie El comisario. "En la serie mi personaje rompía un matrimonio y las mujeres en el supermercado me querían pegar con el pan", rememoraba.