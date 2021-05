La fotografía de la hija de Edurne y De Gea que deja claro a cuál de los dos se parece más

Apenas han pasado dos meses y medio desde que naciese la pequeña Yanay, pero no hay duda de que sus rasgos faciales son bastante reconocibles y ya se puede ir intuyendo a cuál de sus padres se parece: si bien a Edurne o si bien a David de Gea.

De hecho, a través de las fotografías que, sobre todo la cantante de 35 años, han ido compartiendo en redes sociales los fans de la pareja han ido haciendo sus apuestas, aunque sin lugar a dudas con la última imagen compartida por la madrileña se puede sacar en claro los genes que han predominado.

Con tanto tiempo para pasar con la nueva reina de la casa (Edurne tenía previsto regresar a los escenarios el próximo 26 de junio en su tierra natal, aunque debido a las restricciones de aforo se ha pospuesto), la mamá no ha dudado en hacer partícipes a sus casi dos millones de seguidores de la ricura que tiene en casa y que se parece, cada vez más, al portero de la selección española.

"Y me vuelves a mirar, y en tus pupilas puedo bailar con cada letra del verbo amar, al son de tu sonrisa", ha escrito la artista, parafraseando la canción que le ha dedicado a su hija y añadiendo un post scríptum con un toque de humor: "No es que no esté peinada, es que tiene el pelo tieso en ese lado y es imposible bajarlo".

La carita de la bebé en primer plano ha servido para que los seguidores no puedan obviar el pelo rubio, común tanto en la cantante como en el futbolista, aunque los ojos azules son claramente herencia de papá, así como cierta fisionomía de su rostro.

"Estoy enamorada de ella. ¡Es igualita a David!", comentaba una cuenta fan, mientras que otra afirmaba "Qué preciosidad, la miro y veo a su papi, ¿verdad?". El consenso es tal que algunos hasta ven los "pelitos de papá", aunque la mayoría destaca sus grandes ojos.

Multitud de celebrities se han quedado prendados de la chiquilla y así se lo han hecho saber a Edurne: Adriana Abenia, Vanesa Martín, Nerea Barros, Xuso Jones, Judit Mascó, Paula Echevarría, Cristina Pedroche, Nía Correia, Sara Escudero, Mar Saura, Carlos Baute, Vanesa Romero, Blas Cantó, Nuria Roca o India Martínez, entre otros...