A Blas Cantó no le gustaron nada las palabras que le dedicó el programa noruego Adresse Rotterdam recientemente mientras opinaban de su actuación en Eurovisión 2021. Al margen de "aburrida", "sketch" o "parodia", lo que más le disgustó fueron las palabras que hizo un colaborador sobre su abuela, a quien iba dirigida la canción.

"Perdió a su abuela por culpa de la Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", fue lo que comentó uno de los presentes de este formato de la televisión pública noruega.

"No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre", tuiteó el representante de España en Eurovisión 2021 cuando se enteró de lo que habían dicho de su actuación y de su historia.

POLÉMICA | En la televisión noruega, una serie de colaboradores estaban comentado todo lo que sucede en Eurovisión



🇪🇺 Al hablar de España, algunos colaboradores incluso se llegaron a reír de las pérdidas familiares que ha sufrido @BlasCanto pic.twitter.com/PzuMv7Ye4k — 𝗧𝗩 News 📺 (@TVNewsEspana) May 18, 2021

La delegación de Noruega ya aclaró que Adresse Rotterdam es un programa en el que "celebridades y miembros del público" dan sus "opiniones subjetivas", aunque lamentan las "declaraciones que podrían interpretarse como insensibles" que hicieron. Pero, de nuevo, han vuelto a disculparse con un comunicado a través de Twitter.

"El equipo del programa se vio sorprendido cuando se enteró de las pérdidas personales de Blas Cantó después de opinar de su actuación", comenzaron escribiendo. "No tenían conocimiento de la historia de Blas de antemano y fueron insensibles al analizar su canción. Por favor, sabed que no fue su intención y se conmovieron cuando escucharon su triste historia".

"El director de la delegación de Noruega ha enviado un correo electrónico a la delegación de España hablando de este problema. ¡Enviamos nuestra simpatía a Blas y la mejor suerte en la gran final el sábado! ¡Vamos España!", concluyeron en su comunicado.

De este modo, parece que alegan que el equipo desconocía la historia del artista murciano, pero dentro de la propia crítica que más afectó a Blas Cantó estaba la prueba de que lo sabían: "Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa de la Covid. Tal vez sea ella la que venga".