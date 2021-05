Rocío Flores acapara el foco mediático desde hace meses a raíz de la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que su madre, Rocío Carrasco, rompe su silencio sobre algunos episodios familiares. De hecho, sus declaraciones copan los titulares de la prensa del corazón desde su estreno, algo que también salpica a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores.

La andaluza todavía se encuentra concursando en Supervivientes, el reality donde permanece ajena a cualquier polémica relacionada con el ex guardia civil y los hijos que este tiene en común con Carrasco. Eso sí, pese a no recibir información procedente de España, la superviviente no duda en mencionar a la familia Flores Carrasco, un hecho que afecta al ánimo de Rocío Flores.

Este pasado martes, en un avance del programa, se veía a Moreno hablando, entre lágrimas, de nuevo de Rocío Flores. El vídeo no estará disponible en su versión completa hasta el próximo jueves, pero en él se ve a la concursante hablar sobre la colaboradora de televisión con comentarios como "ella ha sido nuestra cómplice en los últimos 21 años" o "yo soy como Dios para ella".

“Ella ha sido nuestra cómplice en los últimos 21 años”. Olga sobre Rocío Flores. Poco más que decir. #TierraDeNadie6 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) May 18, 2021

Además, también hablaba sobre la buena relación que tiene no solo con la joven, sino también con su hermano, David Flores: "Los amo con locura, y ellos lo saben. Y ellos me aman a mí".

Unas palabras que chocan con las últimas declaraciones de Rocío Carrasco contra la mujer de su ex, ya que la acusó de "provocadora" en la décima entrega de su documental.