De nuevo, Olga Moreno ha continuado hablando de la familia Flores-Carrasco en su estancia en Supervivientes 2021. Y, mientras tanto, Rocío Flores ha reaccionado a sus últimas declaraciones desde el plató de Tierra de nadie, aunque, en esta ocasión, con una opinión un poco distinta a las anteriores.

En esta ocasión, las palabras de la mujer de Antonio David han sido muy claras, pues ha criticado el señalamiento público que se le está haciendo a su marido -del cual no es consciente ni de la mitad- y ha deseado poder estar en España para apoyarle.

"Me siento responsable porque debería estar allí. Ha sido muy complicado, nos lo han puesto muy difícil...", confesó la sevillana. "Los niños han vivido tanto dolor y ahora esto... Me cago en la madre que los parió a todos".

Lo rastrero que está siendo el concurso de Olga. No para de blanquear el comportamiento de Antonio David y tirar mierda sobre Rocío Carrasco #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/pkFp43i6a4 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 11, 2021

Entre su opinión, coló alguna que otra crítica a la otra parte, también: "Que la gente que la quiere [a Rocío Carrasco] esté pendiente de ella y mire alrededor, y a mi marido que lo dejen en paz. Lo único que ha hecho es luchar, qué fuerte me parece. ¡Mírate al lado!".

Estas palabras no fueron muy bien recibidas por Rocío Flores, no porque esté en desacuerdo con Olga, sino porque le tocaba pronunciarse sobre un tema del que prefiere mantenerse apartada. Pero era inevitable que Carlos Sobera le preguntara.

"Es una situación muy complicada para todo el mundo, la primera para mí. Son sus vivencias, es su vida, pero también lleva 20 años en mi vida. Cada uno puede decir lo que quiera cuando quiera", contestó la joven. "No me encuentro con ganas ni fuerzas de comentar".

"A mí no me hace bien que hable, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, pero ahora mismo en la situación en la que estoy a mí no me hace bien. Y no en mi situación, sino en la de mi familia", añadió. Pero también quiso aplaudir la valentía de la mujer de su padre: "¿Quieren transparencia? Pues ahí la tienes, delante de una cámara diciendo lo que siente".

Aun así, Rocío Flores confesó que preferiría que Olga estuviera más desconectada del exterior: "Ya no es ni por el documental, es por su propia salud de estar ahí dentro con el runrún. Es persona y tiene que explotar. Espero que deje a la familia al margen de todo esto, porque esta experiencia no vuelve y está haciendo un buen concurso".

"Quiero aclarar que, si estoy expuesta, no es por las palabras de Olga, sino por otra cosa", destacó finalmente, como refiriéndose a que el motivo en realidad es que su madre esté hablando en su serie documental.