Alba Carrillo estalla contra Olga Moreno: "Que le den su caché a Rocío Carrasco, parece que está concursando ella"

Conforme pasan los días en Supervivientes, Olga Moreno continúa hablando de la que es su familia, los Flores, y, por ende, de Rocío Carrasco. Mientras tanto, en España, es su familia, en concreto su hermana Raquel Moreno, quien la está 'defendiendo' de forma cruenta y amenazando directamente a Carlota Corredera.

Alba Carrillo, colaboradora habitual de Ya es mediodía, estalló este lunes tras todo lo sucedido: "Me pongo mala malísima porque esta mujer, de verdad, ¿no tiene familia? Podría hablar de su hija, de sus hermanas, que la están defendiendo aunque ataquen a presentadoras. Se ha pasado 20 años tracatá tracatá...".

Después, criticó que hablase tanto en Supervivientes sobre Rocío Carrasco: "Su caché que se lo den a Rocío [Carrasco] porque parece que está concursando ella".

"Lleva 20 años contando la misma historia, no se sale del guion y vuelve a mentir", añadió y luego se dirigió a Rocío Flores: "Quien tiene que estar agradecida es Olga a tu madre porque, si no fuera quién es, no estaría ni en televisión".