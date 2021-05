Una cuenta de fans de Olga Moreno pasa a apoyar a Rocío Carrasco: "Psicólogos, pruebas judiciales, ¡abrid los ojos!"

Mientras Rocío Carrasco está contando su infierno vivido en su serie documental, muchos son los rostros que se están posicionando a su favor y en su contra. Tanto sus amigos como los de Antonio David están tomando partido en esta historia en evidentes bandos, pero ahora, parece que a la hija de la Jurado le ha salido una defensora inesperada: una cuenta de fans de Olga Moreno que asegura que ha "abierto los ojos".

Belén Esteban es una de las personalidades de Mediaset que, a pesar de tener muy buena relación con Rocío Flores y Olga Moreno, ha creído a Rocío Carrasco y ha pedido disculpas por llamarla "mala madre" en anteriores ocasiones, algo que, sin duda, ha decepcionado a la familia Flores-Moreno.

Algo similar le ha pasado a la persona que administra una cuenta de fans de Olga Moreno, un perfil de Instagram con más de 600 seguidores que ha hecho una ferviente defensa de la sevillana durante su paso por Supervivientes 2021.

Desde el 8 de abril, día en el que se estrenó el reality, la cuenta Olga Moreno Fans lleva apoyando a la mujer de Antonio David, pidiendo votos para salvarla y aclamándola como la ganadora del programa y una auténtica superviviente.

Sin embargo, más de un mes después, tras la emisión del episodio 10 de Rocio, contar la verdad para seguir viva este miércoles, la administradora del perfil ha decidido cerrar la cuenta tras "abrir los ojos".

"Me veo obligada a borrar esta cuenta ya que no puedo defender a una persona que es cómplice de todo lo que se está diciendo con pruebas", ha declarado en un post. "Rocío, yo sí te creo".

"Poned Telecinco, que están hablando de Olga. ¡Abrid los ojos!", escribió. Después, se dirigió a todas las personas que seguía apoyando a la concursante a pesar de lo que estaba contando Rocío Carrasco: "Solo sabéis insultar, amenazar... Yo no obligo a nadie a que me siga, quien no quiera, ya sabe".

"Psicólogos, pruebas judiciales... ¿Qué más queréis? Abrid los ojos como he hecho yo", reclamó. "Ya basta de ver lo que os interesa. ¿Habéis estado en esa casa? ¿Habéis vivido esa situación? Pregunto. ¡Qué pesados sois, espabilad, joder!".

Muchos son los comentarios negativos de fans de Olga Moreno que le han llegado, tanto en Instagram como en Twitter, pero otros han aplaudido que haya rectificado su opinión si es lo que ella considera.