Este miércoles, Sálvame ha contado con la presencia en plató de Sergi Ferré, reportero habitual del programa que en esta ocasión estaba como tertuliano. Junto a él, otro de los colaboradores ha sido Kiko Jiménez. Pero lo que la audiencia no esperaba es que, de repente, comenzara a hablarse del porqué de su distanciamiento, pues antes tenían buena relación, y el tema terminara estallando en una gran discusión.

El periodista era muy amigo de Sofía Suescun, actual novia del extronista de Mujeres y hombres y viceversa, pero desde septiembre ya no hablan. Por ello, cuando la conversación ha empezado a subir un poco de tono, Ferré ha reprochado a Jiménez algunas de sus actitudes en su relación.

"Antes de estar contigo no era la estúpida que sale ahora en la tele, que sale de los platós enfadada", ha argumentado el reportero. "Sofía era una tía entrañable, cariñosa, generosa. Cuando ella iba a un plató salía cantando lo que yo le dictaba, porque le gustaba aprenderse las frases que yo decía, para que veas la confianza".

Tras esta afirmación, el exconcursante de GH VIP 7 le echó en cara que estaba abducida por él. "No estaba abducida por mí, está precisamente por ti", ha respondido Ferré, algo que Gema López ha secundado asegurando que Jiménez "le pegó un poco su carácter".

"Voy a ser sincero. Tú Sergi hoy estás aquí como colaborador. ¿Y dónde estás normalmente? De reportero. ¿Y estás contento?", le ha echado en cara el ex de Gloria Camila. Después, ha comenzado a decir que todo fue porque él llamó a Sofía para decirle que llevaba una doble vida y le era infiel: "Lo que querías traer aquí al programa era una cosa totalmente falsa que luego yo te descubrí".

Entonces, Sergi ha argumentado que la información en cuestión le llegó a Maite Galdeano a través del móvil y él se puso en contacto con dos chicas con las que, supuestamente, Kiko Jiménez fue desleal a la exsuperviviente. "Yo le digo a Sofía: 'Le ha llegado esto a tu madre'", ha asegurado el reportero.

"Esta relación que tienes ahora te viene bien como percha para seguir aquí", le ha echado en cara Ferré. "Has conseguido hacerte tú grande y a ella pequeña [...] Yo creo que ella sigue teniendo los ojos cerrados".

Una bronca en vacaciones sobre un misterioso asunto "sobre consumo"

Sin embargo, después han empezado a hablar de la gran bronca que tuvieron en septiembre mientras estaban de vacaciones y provocó que se rompiera la relación entre Sofía Suescun y Sergi Ferré para siempre.

"En Ibiza estuvimos una semana, ellos 4 días [...] No era consciente de todo lo que pasaba por las noches porque dormía, pero todo el mundo en la casa se dio cuenta de las actitudes", ha dejado caer el periodista. "Yo pensé que no podía ver a mi amiga así y me metí y le dije: '¿Tú no ves lo que ven todos los demás?'".

"Sofía lo que hace es, durante la comida, mira y observa. Y lo primero que hizo fue decírselo. Y él ya la cara larga, toda la mesa callada e incómoda", ha continuado explicando. Entonces, ya que no los presentes no han conseguido sacarle de qué se trataban estas actitudes, Jorge Javier Vázquez se ha aventurado a elucubrar: "Está hablando de consumo, si no estamos hablando de líos y tal... Yo creo que Sergi quería contar que Sofía no se daba cuenta".

"Yo no lo he dicho", ha apostillado el reportero y, después, ha contado que, a pesar de que Sofía Suescun dijo que de Ibiza no se iba, los dejaron solos un rato y se marcharon por su cuenta antes de terminar las vacaciones. "Ella hace lo que él dice, eso es así".

"Él se puso bastante nervioso. El tono tuyo fue heavy", ha respondido Sergi sobre la reacción que tuvo entonces Kiko Jiménez. Después, ha asegurado que, tras lo sucedido, nunca más consiguió hablar con ellos.

Cruce de trapos sucios

Aun así, antes de zanjar el tema -que parece inzanjable-, Ferré sí ha querido revelar algunas formas de comportarse del extronista con la familia Suescun, pues ha asegurado que, cuando Maite Galdeano se ponía muy nerviosa, Kiko sacaba el móvil y la grababa.

"Eso es totalmente falso. Maite ha habido ocasiones en las que, tanto Sofía como yo, la grabamos para que luego ella se viera, porque no es consciente", ha asegurado el de Jaén. Después, ha intentado atacarle con su trabajo diciendo que el reportero a veces engañaba a sus directores y decía que estaba en la ciudad que le habían pedido pero estaba en una pared al lado de su casa.