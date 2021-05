La decisión definitiva de Kiko Jiménez para borrar su pasado con Gloria Camila

Cuatro años fueron suficientes para prometerse amor eterno. Así lo demostraron Kiko Jiménez y Gloria Camila a lo largo de su pasada relación, un periodo en el que grabaron sus sentimientos en forma de tinta. Hasta el momento, ambos tenían en común varios tatuajes, pero el influencer ya no quiere conservarlos.

El exconcursante de GH VIP ha anunciado este jueves a través de unas stories en Instagram que ha decidido dar el paso de borrar algunos de los tatuajes que se hizo con la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano durante su noviazgo.

El novio de Sofía Suescun ha grabado un vídeo mientras recibía un tratamiento para eliminar varias marcas de su piel. Entre ellas, una cruz que se tatuó en el pectoral izquierdo.

Hija de Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, viaja a la isla con su novio Kiko. GTRES

"Es indoloro, uso crema anestésica y el resultado se nota a partir de la segunda sesión", ha aclarado el de Linares sobre las sesiones láser a las que se está sometiendo en las últimas semanas.

Eso sí, ha sido en Sálvame cuando el colaborador ha desvelado que algunos de los tatuajes son resultado de su relación con Gloria Camila, con quien rompió en el verano de 2019.

Kiko Jiménez se somete a una sesión para borrar sus tatuajes con Gloria Camila INSTAGRAM / KIKOOKIKO

Tras varios intentos por arreglar sus diferencias, la relación no terminó bien. Es por ello que Jiménez quiere dejar atrás su pasado de forma definitiva, aunque no ha dicho qué tatuajes en concreto quedarán en el olvido.

La expareja se tatuó una corona en la que se leía One life, One love (una vida, un amor) en sus respectivos brazos; el número 24 (día en el que empezó su relación) y las palabras "mía" y "mío". "No es posesión. Es un sentimiento y un motivo más de por qué seguimos luchando. Él forma parte de mí, y yo de él", explicó la influencer poco después de hacerse el tatuaje.