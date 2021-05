L'Institut de Drets Humans celebra un cinefórum sobre les dones en Palestina

L'acte, que s'organitza en el marc del Màster i el Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, començarà les 17:30 hores i podrà seguir-se online, ha indicat l'Universitat en un comunicat.

Després de la projecció del documental, se celebrarà una taula redona en la qual intervindran la directora del documental, Estela Vidal Durà; l'activista palestina que ha participat en el rodatge Jaldía Abubakra i el professor d'Història Contemporània de la Universitat de València Jorge Ramos.

El documental "Hijas de la NaKba" arreplega les dates i successos més significatius de la colonització del territori palestí de l'últim segle i "revela de què forma les dones palestines han participat i han estat presents en totes les formes de lluita i resistència contra l'ocupació, primer britànica i posteriorment sionista".

El documental "submergeix a l'espectador en el dia a dia de diferents dones palestines i en com cadascuna d'elles, a la seua manera, fa front a la colonització israeliana, a un sistema patriarcal que s'enforteix amb l'ocupació i a una mirada occidental que les relega a un paper de víctimes".

Palestina, ha explicat Ramos, "és una de les qüestions internacionals i de Drets Humans que segueix estant en centre de l'agenda diplomàtica, mediàtica i política global, com pot comprovar-se aquests dies amb la violència de l'Estat d'apartheid d'Israel a Jerusalem".

"No obstant açò, està embolicada de nombrosos estereotips i prejuís, especialment respecte a problemàtiques com les dones palestines, les resistències i la memòria. Per tot açò, en aquesta sessió s'incidirà en aquests aspectes per a proporcionar claus històriques i actuals per a explicar-los amb rigor i especialment a través de veus de dones palestines", ha indicat.

Així mateix, l'objectiu és "desmitificar relats i retrats per a comprendre que principalment ens trobem davant una qüestió de colonialisme d'assentament sionista activa en l'actualitat i iniciada a la fi del segle XIX i articulada a través de l'apartheid i la neteja ètnica -des de 1948- i de l'ocupació militar -des de 1967-".

"No ha d'oblidar-se que ni el sionisme ni Israel representaven ni representen al judaisme i que Israel, declarat un Estat d'apartheid (un crim contra la humanitat) per organismes de l'ONU i per ONGs com Human Rights Watch, ha sigut l'Estat del món més condemnat oficialment pel Consell de Drets Humans de l'ONU", ha assenyalat Ramos.