Marta López Álamo se sincera sobre su papel como 'influencer': "No dejemos de pensar que esto es algo pasajero"

Marta López Álamo es una de las influencers españolas con más éxito en Instagram desde hace algunos años. Aunque su relación sentimental con Kiko Matamoros ha ayudado a catapultar sus seguidores a más de 250.000.

La granadina ha hablado sobre su carrera como influencer en una entrevista radiofónica para la Cope, donde también ha tratado otros temas como su enfermedad o su relación con el colaborador de Sálvame.

"Al final es la tendencia y el momento. Ahora la tendencia es el tema influencer, creo que es muy importante que los influencers nos formemos. No digo estudiar una carrera porque allá cada uno, pero no dejemos de pensar que esto es algo pasajero", ha comentado Marta al ser preguntada sobre el mundo de la influencia en las redes sociales.

Otra de las cosas que ha desvelado la modelo sobre su trabajo son los constantes bulos que se dicen sobre ella o su entorno. Entre risas ha bromeado con que han llegado a decir que su padre era agente secreto, pero la modelo asegura que es médico o que al menos eso le han dicho a ella.

La novia de Kiko además ha aprovechado su espacio en la entrevista para concienciar a los oyentes sobre la importancia de la enfermedad que la asoló en la adolescencia, la anorexia.

"Yo tuve anorexia. Lo pasé fatal. Empecé con 13 años y salí con 17. No hay un estándar para esto, la mayoría de gente piensa que una persona anoréxica es alguien que estaba gordito o con sobrepeso (...) Yo no, yo estaba delgada. Empecé pesando 49 kilos con 13 años y lo máximo que adelgacé fue hasta 40 o 39. Pero el tema no es tanto lo que mides o lo que pesas, sino que un trastorno de la conducta alimentaria es eso", ha explicado la Miss Jaén 2019.

Además también ha querido mandar un mensaje de apoyo a todas esas personas que pueden estar pasando por lo mismo: "Se sale, se puede superar (...) Yo recomiendo que acudan a expertos competentes en el campo que las personas necesiten para superar el problema. Médicos, nutricionistas, psicólogo, psiquiatra si es necesario, pero se sale".

Pero, aparte de enfermedades y trabajo, Marta ha querido hablar sobre su relación sentimental, muy criticada por la diferencia de edad entre ambos. Una diferencia a la que la influencer le ve los pros y los contras: "Lo mejor es que te aporta experiencia, cultura, sabiduría. Es una persona extremadamente culta y curiosa. Lo peor es que a veces no nos seguimos el ritmo, a él le apetecen cosas que a mí no".

A pesar de ello, la joven se muestra feliz y contenta de la vida que lleva actualmente, y recientemente se mudó a un pequeño palacete del siglo XVIII con su pareja que están decorando con paciencia y cariño.