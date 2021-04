Marta López Álamo, harta de los insultos de 'haters'... y defensores: "Mi Instagram no es un patio de vecinas de pueblo"

Se le podrán criticar las palabras que ha utilizado (de alguna forma da a entender que un grupo de señoras de pueblo se pasan el día vejándose unas a otras) pero no el fondo: Marta López Álamo ha dicho basta, ojo, no solo a los haters de su Instagram, donde tiene 250.000 seguidores, sino también a los que intenten defenderla usando cualquier insulto.

La modelo de 24 años se ha cansado y así lo hizo ver en una story que, para más inri, luego ha tenido que explicar, pero en la que exponía que no está dispuesta a tolerar que a nadie se le falte el respeto en su red social, ni siquiera a los mismos que le faltan el respeto a ella.

"Chiquis, por desgracia no puedo estar pendiente 24/7 de los comentarios pero últimamente veo cosas que no me gustan nada. A partir de ahora voy a bloquear a todas las personas que me insulten o me falten al respeto, y a todas las que lo hagan defendiéndome, porque con los insultos no se va a ningún lado y me crean una situación incómoda", comenzaba su texto la pareja de Kiko Matamoros.

Incide Marta López en que "se puede opinar desde el respeto" pero que lo contrario le crea "un malestar" que solo consigue que no quiera subir fotos. "Por trabajo no puedo limitar comentarios, pero creo que ya está bien. Si no os gusto no me sigáis, pero por favor no me insultéis ni os insultéis. Mi Instagram no es un patio de vecinas de pueblo. Gracias y espero que me entendáis", añadía.

Marta López Álamo bloqueará los insultos en su perfil. Instagram Marta López Álamo.

Tal ha sido la repercusión de sus palabras que ella misma se ha grabado toda una ristra de stories para que quedasen claras las ideas que quería transmitir, partiendo de la base de que ella ya está "acostumbrada" a los insultos. "Obviamente hay gente que me insulta por nada -es triste que diga obviamente pero es así-, pero hay otras personas que me defienden muy acérrimamente, y las dos se insultan entre ellas y es un bucle", explicaba la influencer, que además añadía que no comprende por qué hay quienes se sorprenden de que ella tenga defensores "con ímpetu" como también tiene quienes la critican de igual modo.

Aunque entiende que haya quienes lo hagan "con buena intención", al final "te pones a su altura", y por ello eliminará y bloqueara cualquier comentario que se irrespetuoso hacia ella o hacia otras personas. Asegura que lo hace "por deferencia" a las personas que le comentan "con respeto" y que ella suele dar "me gusta" a casi todos y responde algunos, pero ya a veces no lo hace porque le da "terror" lo que se están diciendo. "Se va de madre", resume.

"Soy una persona como vosotros y nada merece la pena para estar insultando", añade. Y responde: "También diréis: 'Tu perfil no es solo para que te digan lo guapa que eres'. No, pero tampoco estoy para soportar insultos ni me da la puñetera gana de aguantarlos". Por último, niega el rumor, que le parece una chorrada, de que ella misma se cree perfiles falsos para comentarse y contestar.