Marta López Álamo, censurada en Instagram por infringir las normas

Instagram censuró este lunes una publicación de la modelo Marta López Álamo, pareja de Kiko Matamoros, por infringir las normas de la red social tras mostrar un pezón de manera impremeditada.

La influencer, de 24 años, centra su trabajo en Instagram, donde cuenta con más de 249.000 seguidores. En esta red social colabora desde hace más de un año con algunas firmas de moda y líneas de belleza, algo que nunca antes le había dado problemas.

Sin embargo, siempre hay una primera vez. Y una muestra de ello es lo que le ocurrió a la modelo: un descuido en un vídeo donde lucía un vestido con escote y espalda drapeados fue el causante de que su publicación fuera retirada.

En el post, López Álamo dejaba ver uno de sus pezones, algo que la plataforma censura por considerarlo contenido sexual, y que solo aplica en los cuerpos de las mujeres.

"Chicos, en el vídeo se me veía un poco lo que viene siendo el pezoncillo. No pasa nada, no pezón no panic. Aquí eso lo tenemos todos y todas aunque Instagram solo censure a las chicas. No lo entiendo", se quejó la instagramer unos minutos después.

Asimismo, la novia de Kiko Matamoros volvió a publicar el vídeo tapando esta parte del cuerpo con un sticker. "Voy a cenar que llevo todo el día sin parar, y con cuidado a ver si se me va a volver a salir", bromeó en tono de broma.