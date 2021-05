Compromís demana al Govern que reenfoque la seua política migratòria i "no cedisca al xantatge" del Marroc

Davant l'arribada massiva de migrants en els últims dies en el pas del Marroc a Espanya per la frontera sud de Ceuta, el seu objectiu és que l'executiu de Pedro Sánchez "no cedisca al xantatge del rei Mohamed VI i paralitze l'enviament al Marroc de més fons públics disfressats d'ajuda a la cooperació i el desenvolupament que pretenen militaritzar més les fronteres i reprimir a les persones en trànsit".

"Com en les pel·lícules de pirates, si un cedeix al xantatge, el segrestador sempre guanya i en el futur demanarà més", ha advertit la parlamentària en un comunicat.

Al seu juí, és mentida que hi haja un devessall de migrants perquè no es tracta d'una crisi puntual, "sinó d'una crisi vital contínua de drets i de necessitats bàsiques per a milions de persones que viuen en els països empobrits".

Per tot açò, Compromís creu que el Govern "no pot continuar subcontractant al Marroc el fre a la migració perquè, a més de cruel i inhumà, cada any queda demostrat que l'estratègia de l'Europa fortalesa és inútil: Cal exigir al govern marroquí que cesse amb la repressió al poble sahrauí i que complisca amb les resolucions de l'ONU i la legislació vigent amb el Sàhara Occidental".

Insta així el Govern a engegar tots els mecanismes de diàleg i gestió necessaris per a abordar les polítiques migratòries amb enfocament de Drets Humans: "Així és com està treballant el Consell del Botànic, a través de l'Estratègia Valenciana de Migracions impulsada per la vicepresidenta Mónica Oltra, que és un exemple que la gestió de la mobilitat humana pugues i deu fer-se d'una altra manera. Des de Compromís i el País Valencià convidem al Govern de Madrid a treballar en aquesta línia".