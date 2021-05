La Fiscalía del Supremo pide inhabilitar a Isa Serra por "instigar" los disturbios y ella niega haber agredido a la Policía

El futuro de Isa Serra está un poco más cerca de resolverse. El Tribunal Supremo ha acogido este miércoles la vista para estudiar el recurso de su defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la condenó el pasado año a 19 meses de prisión e inhabilitación para ejercer un cargo público por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. La Fiscalía del Alto Tribunal se ha mostrado en contra de esta absolución al considerarla "instigadora" de los disturbios, mientras que su defensa ha señalado que se ha vulnerado su presunción de inocencia.

Su abogado ha sostenido que no hay una suficiente "prueba de cargo" que la implique en esos disturbios, que se produjeron cuando protestaba contra desahucio. En la vista, que ha durado menos de una hora, la defensa ha tildado de "genéricas" las declaraciones de los policías que la implicaron y ha señalado que el TSJM "malinterpretó" las fotos de aquel día. Además, se ha centrado en la actitud de Serra: "Cuando se produjo el conflicto, huyó".

Por su parte, el fiscal Carmelo Quintana ha insistido en que Serra mantuvo una actitud "agresiva" y en que insultó a varias agentes. "La llamó hija de puta y le dijo que si ella fuera su hijo tendría que coger el arma y pegarte un tiro". Así, el Ministerio Público ha señalado que las agresiones fueron corroboradas por vídeos, que la defensa ha expuesto que no se añadieron a la causa. En este sentido, el fiscal ha vuelto a repetir la "actitud agresiva" de la portavoz estatal de Podemos y portavoz de UP en la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid, aunque los hechos ocurrieron cuando no tenía cargo alguno.

Otro de los conflictos entre ambas partes, que exponían sus argumentos bajo la mirada de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, ha sido en referencia al supuesto lanzamiento de objetos por parte de la condenada. La defensa ha asegurado que la sentencia primigenia recoge que lanzó "un gorro de lana, que no es un objeto contundente y es totalmente inocuo". "Admitida inclusa la posibilidad de que lanzara objetos, no se puede asumir que fueran peligrosos", ha añadido el abogado.

La Fiscalía ha recordado que "al menos cinco agentes" la reconocieron sin dudar y ha declarado que las declaraciones de los policías no tuvieron la misma precisión, pero lo ha justificado recordando que han pasado siete años. "No creo que por ese concepto de generalidad pierdan en absoluto credibilidad", ha dicho.

Terminada la vista, es solo cuestión de tiempo que el Supremo se pronuncie. Las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo provocaron que la vista tuviera que retrasarse para no intervenir en el proceso electoral. Sin embargo, Unidas Podemos la movió al puesto número dos, convirtiendo al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en candidato, argumentando que existía la posibilidad de que la inhabilitaran antes de enfrentarse a las urnas, Eso sí, en caso de que termine siendo inhabilitada, será la segunda baja del grupo, que obtuvo 10 diputados, tras el adiós de Iglesias por no conseguir los resultados esperados. En ese caso, todavía se desconoce quién asumiría la portavocía parlamentaria.