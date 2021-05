Este miércoles, Toñi Moreno ha acudido a El método Vázquez by Fitbit, el programa de entrevistas de Jesús Vázquez en Mtmad. En esta ocasión, este espacio sobre deporte y hábitos saludables ha tratado el tema de la maternidad y ha contado con la presentadora, que fue madre a los 46 años.

La andaluza, que está a punto de cumplir ya 48 años, tuvo a su hija Lola en enero de 2020 y, desde entonces, ha pasado por muchos procesos, tantos psicológicos como físicos, que le han hecho centrarse más en hacer deporte.

"¿Cómo se recupera una mujer de más de 45 años de una cesárea y un embarazo?", le preguntó Jesús Vázquez. "Si eres Pilar Rubio [43 años] o Isabel Jiménez [39] te vas a recuperar estupendamente porque has hecho deporte toda tu vida y es fundamental", argumentó. "Pero frente a ti tienes una tía floja que no ha hecho deporte nunca y que ahora ha decidido cambiar de vida porque tiene una motivación, que es ser una madre joven para su hija".

"El click en mi cabeza es un momento en el que yo no puedo coger a mi hija de unos meses cuando me levanto porque me duelen los lumbares porque no tengo musculatura", confesó. "A partir de ese momento dije: 'Esto no puede ser, por mí y por ella'".

"Yo no he vivido bien [el embarazo]. Hay gente muy fuerte y yo no lo soy. Para mí el embarazo fue muy duro físicamente, emocionalmente... Lo pasé mal", se sinceró Toñi Moreno.

Después, el presentador le preguntó si estaba a favor de dar el pecho a los niños o en contra, y ella respondió que eso era decisión de cada madre. "Yo sabía que iba a ser muy criticada por no darle el pecho porque no estaba emocionalmente bien. Yo parí y estaba mal. Necesitaba recuperarme anímicamente", contestó.

"Cada madre tiene que saberlo y tenemos que ser muy tolerantes con esa decisión. Yo decidí eso y mi hija ha salido muy sana, y me puse en manos de un psicólogo, porque tampoco se habla de la depresión postparto", añadió.

"No solo se puede recuperar físicamente una mujer después de los 40 años, 48 tacos voy a cumplir, tras ser madre, sino que puedes estar mejor que antes de embarazada. Solo depende de ti", concluyó la presentadora. "Voy a cumplir 48 años y yo me siento más joven que nunca".