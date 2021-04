Toñi Moreno narra su peor época y su depresión: "No tenía dinero, ni trabajo y tuve una ruptura sentimental"

La presentadora Toñi Moreno, una de las más carismáticas y queridas de la televisión, ha participado en una campaña de Vodafone España llamada #MientrasTanto, por la que ha querido contar cómo fue el peor año de su vida, para alentar a otros a ver que se puede salir de los momentos difíciles.

"Está bien tocar fondo, no pasa nada, porque después del fondo lo único que queda es resurgir y hacerlo con más brío", comienza diciendo la presentadora.

"Hace cinco años en mi vida hubo un momento en el que yo me quedé sin trabajo, estaba pasando una depresión como un caballo", explicaba Toñi Moreno, que además tuvo que enfrentarse con la desaparición de sus ahorros.

"Tuve un asesor fiscal que fue un desastre y tuve una agradable visita de Hacienda y me quedé sin un duro, pero sin un euro, no tenía dinero, no tenía trabajo ni perspectiva", de tenerlo, rememora la profesional.

A todo eso se unió "una ruptura sentimental muy gorda", que hizo que aquel fuera "el año peor" de su vida.

Pero Toñi no se quedó quieta y decidió encarar su problema: "Busqué una escuela de coach y me presenté allí y les dije que no tenía dinero, pero que necesitaba que me ayudaran". Tuvo suerte y el dueño de la escuela le regaló el curso, donde la ayudaron a salir adelante.

"Es importante pedir ayuda, cuéntalo, pero no te enrosques en lo malo", aconsejaba Toñi Moreno, que hace ver que ella empezó a ver que la solución estaba en sí misma. "Hay que buscar una motivación", aconseja. La suya ahora es su hija.

"Ahora", dice la presentadora, "siento que puedo con todo, con los mientras tanto" y expone que esos tiempos muertos o malos, "no duran toda la vida" y que los interludios "tenemos que prepararnos para cuando nos llegue la oportunidad".