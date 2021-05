Martínez Dalmau anuncia que es crearà una oficina de finestreta única de vivenda a Castelló

Així s'ha acordat en la reunió que ha mantingut amb l'alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, en la qual han analitzat les principals actuacions en matèria de vivenda que s'estan desenvolupant o estan previstes al municipi.

La firma del conveni suposarà la creació d'una oficina que serà un organisme col·laborador de la Generalitat i oferirà un servici integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria de vivenda, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana.

"La xarxa d'oficines Xaloc implica un esforç important per a les polítiques de vivenda de la Generalitat basades en la confiança en els municipis", ha explicat el conseller, qui ha afegit que "la gent ha de tindre un servici de vivenda al seu costat, de proximitat on puga accedir fàcilment".

Es tracta d'una aposta de la Generalitat pel dret fonamental a la vivenda i amb la pròxima firma del conveni farem un pas important en eixe sentit", ha remarcat el vicepresident.

A més, des d'eixa oficina es centralitzaran moltes operacions i gestions d'ajudes de rehabilitació, lloguer, joves, i fins i tot "informació sobre possibles casos de desnonaments per a poder previndre'ls i actuar amb antelació, conjuntament amb l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a donar una solució", ha apuntat Martínez Dalmau.

Un altre dels temes tractats en la trobada ha sigut la possibilitat que l'Ajuntament de Castelló s'adherisca també a l'exercici del tempteig i retracte per a adquirir vivendes a través d'un conveni. "És una altra de les possibilitats que hem plantejat a l'alcaldessa perquè considerem que és una ferramenta molt efectiva que un municipi com Castelló ha d'explicar per a ampliar el seu parc públic de vivendes i ajudar a donar resposta a les necessitats de la gent", ha dit.

La rehabilitació de l'edifici del carrer Santa Cruz de Tenerife ha sigut un altre dels aspectes tractats. Des de la Conselleria s'ha informat que, mentre no sorgisquen imprevists, la previsió és licitar les obres durant el juny vinent, la qual cosa possibilitaria el seu inici en l'últim trimestre de 2021. Una vegada finalitzades, açò suposarà que Castelló amplie el seu parc públic en 35 vivendes.