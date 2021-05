En medio del revuelo que estos días ha generado la supuesta infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, Sálvame ha compartido este martes nuevos detalles sobre la crisis que estarían atravesando el diseñador de coches y la socialité.

En concreto, ha sido el periodista Miguel Frigenti quien ha compartido una nueva noticia acerca de este tema. "Él [Íñigo Onieva] ha ido a varias fiestas y allí ha estado con varias chicas. Eso es un vox populi. Ya se sabía entre algunos círculos antes de conocerse la infidelidad", ha contado en el plató.

El tertuliano ha explicado que Onieva ha acudido a varias fiestas en la capital madrileña, donde no ha pasado desapercibido entre los asistentes. "He visto con mis propios ojos mensajes por escrito y hay una serie de documentos que no dejarían a Iñigo en buen lugar", ha añadido Frigenti.

MIGUEL FRIGENTI: "El entorno de Íñigo Onieva dice que es un pieza" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 18, 2021

Aunque el colaborador de televisión ha hablado en todo momento de la información que ha recibido por parte de sus fuentes, sin haber visto este ninguna infidelidad, se ha atrevido a afirmar que se habrían producido "varias deslealtades" por parte del joven.

"Si yo fuera Isabel Preysler no estaría muy contenta o tranquila de la relación que tiene mi hija actualmente con este chico", ha expresado, aportando así detalles de la joven con la que Onieva le habría sido infiel a su novia la pasada semana, algo que la influencer Fani Carbajo asegura haber visto con sus propios ojos.

La exconcursante de Supervivientes explicó a Socialité y Viva la vida que el diseñador habría mantenido un tonteo con "una venezolana muy guapa" en una discoteca de la capital española, asegurando que ambos se marcharon juntos fuera del local, y Frigenti lo ha corroborado.

El periodista ha explicado que, según ha podido saber por personas que asistieron a la fiesta, la joven era alta, delgada, muy atractiva y elegante.