Pillan al novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, besando a otra mujer

La relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva podría no estar pasando por su mejor momento, según ha revelado este sábado Viva la vida, después de que Onieva fuese pillado "en actitud cariñosa" y besando a otra mujer.

El programa de Telecinco ha contactado con Fani Carbajo, exconcursante de La isla de las tentaciones y colaboradora de Mediaset, que ha sido una de las personas que ha presenciado esa supuesta infidelidad.

Según ha contado Carbajo, "estaba tomando algo con unas amigas en Madrid y este chico llevaba toda la noche enrollándose con una chica, sin esconderse ni nada. En un momento de la noche, el chico me agarró del brazo para intentar algo conmigo y ya fue cuando mis amigas me dijeron que era el novio de Tamara Falcó".

Al no conocerle, la colaboradora comprobó en internet y confirmó "al 100%" que, efectivamente, se trataba de Íñigo Onieva.

Tal y como ha relatado Carbajo, Onieva y la mujer con la que fue visto "estaban todo el rato juntos, besándose, bailando, riendo, sin cortarse un pelo". La colaboradora ha descrito a la chica como "venezolana, alta, morena, de pelo largo, monísima".

Los hechos que ha contado Fani Carbajo se remontan a la noche del sábado pasado, "eran las doce o la una, ya no había estado de alarma", en el centro de Madrid. "Era una fiesta en una casa particular", ha añadido Carbajo.

"A mí lo que me sorprendió fue que se estaba enrollando con ella, y en un momento de despiste, que se fue al baño, él me agarró para intentar algo conmigo, entonces yo le empujé y le dije: '¿Qué haces?', y ya fue cuando me enteré de lo que estaba pasando", ha explicado la colaboradora.

El novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, pillado besando a otra mujer pic.twitter.com/K7U0hO9kfc — TVMASPI (@sebas_maspons) May 15, 2021

En este sentido, Carbajo ha reconocido que le da "mucha pena por Tamara, porque se la ve muy enamorada, cada dos por tres habla de él, sale con él en la prensa del corazón...", ha opinado.

Por su parte, el periodista Carlos Pérez Gimeno ha intervenido en el programa para contar lo que sabía por la propia Tamara Falcó, con quien se encontró esta semana en una presentación de un libro. "Ella lo que dijo es que estaban fenomenal, que estaban encantados, y todo bien. Su círculo más íntimo me dice que están felices y encantados, y hoy están juntos en una boda", ha señalado.