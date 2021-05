Imelsa.- La jutgessa: existeixen "nombroses evidències" de la participació de Rus en els contractes dels 'zombies'

Així es desprèn d'un nou acte dictat per la jutgessa, al que ha tingut accés Europa Press, en el qual es desestima el recurs interposat per Rus contra el seu processament en les peces B i F del cas Imelsa, en les quals s'ha investigat contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa.

Rus va recórrer sobre la base de tres motius principals: falta de motivació de l'acte; tancament precipitat de la instrucció; i altres motivacions exculpatories que, en opinió de la jutgessa, són "més pròpies del dret de defensa en un juí oral que tendents a rebatre els elements indiciaris de l'acte".

La magistrada desestima aquests arguments i reitera que l'exgerent d'Imelsa Marcos Benavent, autodenominat 'yonki dels diners', va dur a terme les suposades contractacions irregulars "amb el coneixement i participació" de Rus, que va ser qui li va posar al capdavant del seu càrrec en l'empresa pública.

La magistrada recorda que, al costat de les declaracions de Benavent, existeixen "nombroses evidències" de la presumpta intervenció de Rus, entre unes altres posa l'exemple d'arxius d'àudio que arrepleguen converses en les quals intervenen, a més de Rus i Benavent, altres processaments.

I un exemple "clarificador" -agrega- és la contractació del futbolista del Club Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel Mullor, club del president del qual era Rus i a qui presumptament se li va contractar per a fer-li pagament de les dos últimes temporades que va jugar.

A més, la jutgessa assevera que existeixen "evidències documentals" en suport a aquestes manifestacions, igual que gravacions que "evidencien" el control, que malgrat no tindre competències en Ciegsa, exercia Rus sobre les contractacions que es duien a terme.

NI VULNERACIÓ NI DILACIÓ

D'altra banda, en relació amb la falta de motivació de l'acte, la jutgessa indica que se cenyeix a l'arreplegat en la llei i "de cap manera" pot al·legar-se vulneració del dret de defensa o de la tutela judicial efectiva.

Finalment, la jutgessa no veu justificada una major dilació del procediment: "Aquesta peça separada es va incoar al maig de 2016. Des d'eixa data s'han anat practicant diligències d'instrucció, fins a març de 2021, en què donant per finalitzada la mateixa es va dictar acte de procediment abreujat. Donat el temps transcorregut no pareix que s'haja produït un tancament precipitat de la instrucció", considera.