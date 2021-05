Un estudiante que falsificó su DNI para que un amigo le suplantara en selectividad se enfrenta a cuatro años de cárcel

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y seis meses de prisión para F.N.G.I. por falsificar su DNI para que un amigo le hiciera el examen de selectividad en la convocatoria de septiembre de 2012, donde alcanzó una nota de 8,25. El representante del Ministerio Público pide, además, cuatro años para los otros dos procesados. M.A.S. y O.P.R., todos ellos acusados de un delito de falsedad en documento oficial.

El escrito de acusación señala que el 5 de septiembre de 2012 F.N.G.I. se matriculó en el examen de selectividad con un DNI que había sido expedido el 25 de agosto de 2008. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2012 el acusado acudió a la oficina de tramitación del DNI y pasaporte para obtener uno nuevo ya que alegó que había extraviado el anterior.

Al mismo tiempo, F.N.G.I. había llegado a un acuerdo con M.A.S. para que le hiciera el examen, que ya había aprobado en la convocatoria de junio, a cambio de una gratificación. La idea era conseguir un DNI falso con los datos personales de F.N.G.I. pero con la fotografía de M.A.S.

Así, el 10 de noviembre de 2012, F.N.G.I. acudió a la oficina de tramitación de DNI y pasaportes del distrito de Tetuán donde trabajaba O.P.R., una conocida suya que era agente de Policía, quien le ayudó a conseguir un documento falso donde aparecía una fotografía "ostensiblemente" diferente a la propia fisonomía del acusado, ya que en realidad se correspondía a otra con el rostro de M.A.S.

En un chat telefónico creado al efecto y llamado "selectividad", F.N.G.I. publicó el siguiente mensaje a otros alumnos del IES Ortega y Gasset que también se iban a presentar a dicho examen: "Como me vais a encubrir a mi amigo, darme vuestro DNI… para portarme bien con vosotros", "jajaja soy amigo de comisarios, de gente de cumplir", "no se enteran, de hecho en el DNI aparece su cara, q me los hecho el comisario, asiq esto no es problema… y el tío más o menos se parece, asiq lo llamáis Fran, y punto" (Sic).

Finalmente, los días 11, 12 y 13 de septiembre M.A.S. se presentó al examen de selectividad que tuvo lugar en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid haciéndose pasar por F.N.G.I. "mostrando para su identificación el ya referido DNI en el que constaba su fotografía". El juicio comenzará en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid el próximo jueves, día 20.