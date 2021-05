Maribel Verdú y el pacto con su marido, Pedro Larrañaga, para mantener viva su relación

La actriz Maribel Verdú es una de las protagonistas de la nueva temporada de Planeta Calleja. La intérprete se ha desplazado junto a Jesús Calleja hasta Santo Tomé y Príncipe, donde ha reflexionado sobre su vida y ha compartido con el presentador algunas confidencias, como las claves para que la relación con su marido, Pedro Larrañaga, siga viva como el primer día.

Tras pasear por una de las idílicas playas de la isla, la actriz habló sobre su marido y cómo lo conoció. "Es la persona que hace que la vida sea mejor, más fácil, más divertida y más de verdad. Es mi marido, mi cómplice, mi mejor amigo, mi amante", ha calificado Verdú.

La actriz de Blancanieves o El laberinto del fauno ha explicado que conoció a su marido en el rodaje de la serie Canguros a través de su hermano, el también actor Luis Merlos. "Yo estaba haciendo Canguros con él y estaba leyendo un guion en donde había muchos personajes. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y me enamoré", ha contado a Jesús Calleja.

Debido a su ajetreada vida como actriz, Verdú ha confesado a Calleja que ella y su marido siguen igual de enamorados gracias un pacto: "Mi vida es muy poco convencional (...). Soy actriz, estoy todo el día viajando, rodando. Nosotros tenemos un pacto, nunca estamos más de 15 días sin vernos. Cada 15 días, él viene a donde estoy yo y estamos juntos un tiempo. En 21 años, nunca nos hemos separado más de 15 días", ha asegurado.

Asimismo, el respeto, la confianza y la libertad entre ambos han sido los pilares que han sustentado su relación, ha contado la actriz. "Ha terminado haciéndose más amigo de mis amigos más que yo, eso me encanta", ha bromeado ante Jesús Calleja.