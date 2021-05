La escritora Lucía Etxebarria ha denunciado este viernes a través de un vídeo en Instagram que le "han tirado" la cuenta de Twitter como parte de una campaña de acoso que sufre desde años. Una situación que, asegura, le ha hecho empezar a tener "miedo", hasta el punto de plantearse abandonar las redes sociales y dejar España para volver a Canadá.

"Hoy me han tirado la cuenta de Twitter en un asunto supongo que organizado. Yo llevo años hablando de que tengo a gente contando historias sobre mí, montando la más grande. Horrible, horrible, horrible", se ha desesperado la escritora en la red social. Además, ha afirmado que, en estos casos, a veces resulta muy difícil conseguir que la gente crea a la víctima porque "se tiende a culpabilizarla".

En este sentido, ha asegurado que ha puesto "infinidad de denuncias" al respecto, pero no le han hecho "ni caso". "Yo empiezo a tener miedo, estoy asustada. Tengo una hija que no puede seguir viviendo escuchando barbaridades. No puedo más. Lo llevo diciendo sin parar y da igual", se desespera.

"Cada mañana me levanto pensando con qué nueva historia me voy a encontrar. No puedo más", lamenta Etxebarria, que explica que ha llegado a pensar en volver a vivir a Canadá y abandonar las redes sociales, que "permiten" a los acosadores "decir barbaridades".

Para ilustrar su circunstancia, la escritora ha empleado los casos de personas víctimas de la obsesión de otros y de algunos acosadores y asesinos. Así, se ha referido a Paco González, a Rocío Carrasco, a Noelia de Mingo o a María Gombau.

Además, ha compartido una captura de un comentario en redes en la que un usuario la critica por su actitud, por "utilizar la salud mental como arma arrojadiza" y amenaza: "Aunque borres Twitter, hay copia, más Instagram, Facebook, tu blog, cosas random de Internet... Solo hemos empezado, corazón. Etxebesitos".

Ante lo que Etxebarria se pregunta: "¿Qué narices he hecho?". Y vuelve a relatar cómo soportar que la critican cada día, le "hagan la vida imposible" e incluso le instalen programas de rastreo en el ordenador y el móvil.