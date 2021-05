Carlota Prado: "Los marginados y silenciados como yo, somos uno"

La exconcursante de Gran Hermano Carlota Prado, que sufrió una supuesta violación durante su estancia en el reality de Telecinco, habló hace unos días por primera vez ante las cámaras en una charla con Coto Matamoros en la que habló sobre aquel duro momento.

Ahora, la joven, que está a la espera a que el juicio por violación contra su expareja en el concurso se celebre, dice sentirse aliviada por haber podido expresarse y hablar del asunto.

Así lo ha asegurado en un editorial publicado por PrNoticias, en el que dice que gracias a haber sido escuchada sabe "que no estoy sola", gracias "a todos aquellos que rechazasteis lo horrible, la bestialidad y el abuso".

"Los marginados y silenciados como yo somos uno, y, no solamente, no estoy sola, ser conscientes de que vosotros tampoco lo estáis", le decía a los lectores y espectadores del espacio de Maramoros, emitido por internet.

En el espacio con Coto Matamoros, entre otras cosas, Prado incidió en la falta de sensibilidad de Zeppelin, la productora de Gran Hermano, tras haber sufrido la supuesta agresión, máxime, cuando ella ya había pasado por un episodio similar, algo que contó a la organización.

"Cuando te presentas a ese programa hay una serie de test y preguntas y pasas por un psicólogo. Cuando me entrevisté con la psicóloga le confesé que a mí de pequeña me habían violado", explicaba en la entrevista emitida on line con Coto Matamoros, como contertulio.