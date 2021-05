El truco para elegir la almohada perfecta para dormir

La almohada es uno de los elementos más importantes para un sueño reparador y de calidad. ¿Cuántas veces te has despertado con dolor cervical? Puede que la anchura de la almohada no sea la adecuada o que el relleno no ofrezca una buena sujeción.

Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de trucos para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Así, la principal recomendación a la hora de escoger una almohada es que debe quedar alineada con la columna y "sostener la cabeza mientras dormimos".

La función básica de toda almohada es "contribuir a una adecuada postura de la columna, de forma que se relajen los músculos y se pueda favorecer un buen descanso y una buena respiración", destacan desde la OCU.

¿Qué tamaño es recomendable?

Uno de los trucos antes de comprar una almohada es intentar probarla adoptando la postura con la que sueles dormir para comprobar "que cabeza, cuello y columna se encuentran bien alineados". En todo caso, la anchura debe ser siempre superior a la de los hombros, mientras que su altura o grosor varía en función de la postura:

Una almohada baja de 10 cm : está indicada para las personas que tienden a dormir boca abajo y para niños pequeños

: está indicada para las personas que tienden a dormir boca abajo y para niños pequeños Una almohada de 12-13 cm : es recomendable para las personas que duermen sobre la espalda.

: es recomendable para las personas que duermen sobre la espalda. Una almohada más alta de 15 cm: idónea para quienes duermen de lado, ya que ayuda a mantener la cabeza y el cuello alineados con la columna.

¿Qué relleno elegir?

Las almohadas de pluma, de látex, sintéticas o de espuma son las más frecuentes en el mercado y cada una de ellas está indicada para usos específicos. Así, las de pluma y plumón están más pensadas para quienes suelen dormir boca abajo porque "no sujetan bien el cuello", detalla la OCU. En este sentido, no están indicadas para "personas muy robustas, ni tampoco para quienes se mueven mucho".

Por otro lado, las almohadas de látex sintético, natural o de mezcla ofrecen buena sujeción, por lo que son ideales "para quien duerme de lado o para personas corpulentas". Las de relleno sintético son de las más económicas y están recomendadas para personas que no tienen alergias, para niños o para personas que no sean demasiado corpulentas.

Por último, las almohadas de espuma suelen tener "efecto memoria" al estar fabricadas con material viscoelástico. "Durante unos segundos mantiene la forma de cabeza y cuello aunque cambie de postura, lo que hace que no sea muy adecuado para quien se mueve mucho", aclara la organización.

¿Qué tipos de almohadas existen? ¿Cómo hay que conservarlas?

Además de los tipos mencionados anteriormente, existen almohadas destinadas exclusivamente a personas con molestias en el cuello, embarazadas o con problemas de circulación. Por ejemplo, "la almohada cervical deja un hueco en la zona de la cabeza para adaptarse al contorno del cuello y aliviar las posibles molestias". Durante el embarazo se aconseja colocar una pequeña almohada debajo de las rodillas para evitar molestias en la espalda a la hora de dormir.

La vida útil de una almohada puede ser de hasta cinco años, siempre que se cuide correctamente. Para ello, la OCU ofrece los siguientes consejos: