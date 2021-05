Ribó veu una "estreta relació" entre el cas Azud amb la compra de terrenys en el PAI del Grau que va denunciar en 2014

Així s'ha pronunciat Ribó en una compareixença davant els mitjans en la qual ha indicat que "no pot confirmar" aquesta relació en aquests moments, però que "s'anirà veient". "El sumari està molt tancat, ho anirem veient", ha apuntat, per a afegir que en aquest tema "presumptament hi ha molta tela que tallar".

També ha considerat que és "prompte" per a decidir si Compromís o el propi consistori es personaran en la causa, i ha anunciat que demanarà un informe jurídic que avale aquest pas abans de donar-ho. Sí s'ha mostrat "molt satisfet" pel paper que atribueix al seu grup en aquesta causa, en cas que es confirme que "d'alguna manera van encendre el foc perquè cresquera fins ara".

"Estem molt satisfets que aquesta tasca que vam fer pareix que estiga donant resultat. Mira per on, un grup que naixia, que va entrar a l'Ajuntament amb tres regidors, pareix que va fer una bona feina. Encara en un moment de bipartidisme, pareix que els grups alternatius de l'esquerra han ajudat a aclarir processos de corrupció", ha indicat.

Sobre aquest tema, ha considerat "important" que s'arribe "fins al final" d'aquest assumpte i que la justícia ho aclarisca de la manera "més ràpida possible".

Ribó ha indicat que li consten, entre unes altres, les detencions de l'exvicealcalde 'popular' Alfonso Grau i del fins avui subdelegat del Govern, Rafael Rubio, que va ser regidor en l'Ajuntament en l'oposició i va tindre un alt càrrec en el consistori en l'àrea d'Urbanisme abans de passar a la subdelegació.

Sobre Rubio, l'alcalde ha indicat que "no sap molt bé d'on vé açò" ja que els fets que estarien sota investigació són previs al fet que assumira responsabilitats en l'Ajuntament, per la qual cosa ha considerat que "caldria preguntar-li al PSPV".

També ha traslladat a preguntar a la portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, per la situació d'una neboda de l'exalcaldessa i senadora, Rita Barberá, investigada en aquest cas i de la qual ha assenyalat que no sap si és la persona recentment contractada com a assessora en el grup municipal 'popular'.

En l'operació, al costat de Rubio (PSPV) i Grau (PP) també ha sigut detinguda la filla de l'exvicealcalde, un empresari i altres 10 persones més a València, Alacant, Madrid i Tomelloso, segons ha pogut saber Europa Press de fonts coneixedores de les actuacions. Es tracta d'una segona fase d'un procediment en el qual, en una primera part, es va detindre a l'advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, i al lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. Al costat d'ells figuren com investigats la dona i les filles de Corbín.

DENÚNCIA DE COMPROMÍS

Ribó ha recordat que a l'octubre de 2014, Compromís va denunciar davant el Fiscal Anticorrupció la compravenda d'uns terrenys en el PAI del Grau per "una sèrie d'anormalitats". Entre elles, ha destacat la disparitat de preus en la compra de parcel·les.

Mentre una d'elles es va aconseguir a 2,75 euros per metre quadrat mitjançant una permuta per un terreny a Xestalgar, va haver-hi altres dos -on se situaven els antics dipòsits de CLH- que es van vendre 2.936,65 euros per metre quadrat. En total tenien 102.175 metres quadrats, la qual cosa va suposar que es va pagar per elles quasi 300 milions d'euros.

Posteriorment a la compareixença de l'alcalde, el grup Compromís ha remès un comunicat en què explica que Ribó va presentar dos denúncies en relació amb aquestes operacions de compravenda i en el qual lloa que "amb l'honradesa i la transparència com a bandera, la irrupció" de la coalició en el panorama polític valencià "ha suposat una sacsejada a les velles estructures de poder, com hui en dia encara es demostra".

En concret, es denunciava la compra dels terrenys del PAI del Grau per 300 milions d'euros, a càrrec de la mercantil Acinelav Inversiones 2006, una empresa participada per l'empresari i constructor detingut hui, a través de la seua marca Construcció València Constitució. Acinelav també estava participada per Bancaixa, sòcia de Valmor Sports, l'encarregada de portar avant les obres de la Fórmula 1. Així mateix, Ribó va denunciar les obres del circuit de la Fórmula 1, amb els seus sobrecostos.

Amb aquest cas, segons Compromís, "estaríem davant la vinculació definitiva de la família Barberà-Corbín amb els negocis foscos de la corporació municipal al llarg de la primera dècada dels 2000, que esguiten presumiblement als dos grans partits que la conformaven, a través de comissions als contractes públics".