De la Torre insiste en que será una Feria "distinta" y aboga por el componente cultural, gastronómico y de ocio

Sin dar apenas detalles e insistiendo en que no le parece "lo más adecuado" el que se tenga que hablar ahora mismo sobre la Feria, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apuntado que tendrá un componente cultural, de ocio, gastronómico, y, además, "teniendo muy presente a los mayores".

"Lo necesitan -los mayores de Málaga- el que haya una actividad pensando en quienes han estado durante meses recluidos, muy frenados, preocupados; ellos están saliendo ya de esa situación al estar vacunados y creemos que cabe pensar en algo. La Feria siempre ha tenido espacio singular para ellos y en esa línea pensaremos algo que se pueda hacer", ha asegurado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha insistido en que si no se le pregunta no hablaría hasta que "no tuviéramos una decisión más decidida" en relación con la celebración de la Feria de Agosto, que se tomará entre finales de mayo y principios del que mes viene, "y muy coordinadamente con la Junta", insistiendo en que esta celebración "será distinta".

"Va a depender mucho", ha reiterado, aclarando que el problema es que "las decisiones no se toman dos días antes, hay que tomarlas con bastante anticipación".

Por otro lado, De la Torre se ha referido a que el Ayuntamiento de Málaga permitirá atracciones de feria este verano en Cortijo de Torres y El Palo. En concreto, según ha detallado, lo que se persigue es "dar vida a los feriantes y vida a la ciudad".

"Todo eso lo haremos muy de acuerdo a la estadística, a como vayan los datos de incidencia acumulada", ha señalando, insistiendo que dependerá mucho, entre otros, en el tema de los aforos. "Sí queremos abrir el camino, no exactamente los días de feria, sino que en más espacios de tiempo pueda haber alguna actividad" tanto en Cortijo de Torres como en El Palo. A juicio del regidor, "eso es bueno para ellos -feriantes- como para la propia ciudad", pero "de manera moderada".

Por su parte, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha reiterado sobre la Feria que "a día hoy lo que se está haciendo es esperar como bien recomiendan las autoridades sanitarias" a tomar una decisión, "dependiendo de cómo vaya la vacunación".

"Está claro que ilusión no nos falta ni a las peñas, ni a nosotros ni a los empresarios que montan el recinto ferial", ha subrayado, insistiendo en esperar a recomendaciones sanitarias y en ser "prudentes" en todo lo que se lleva a cabo.

"Queda tiempo para valorar; hacer una como 2019 es casi imposible, pero esperaremos el tiempo necesario y las recomendaciones sanitarias que nos hagan en ese momento", ha concluido.