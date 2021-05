Entitats socials convoquen una marxa aquest dissabte a València en solidaritat amb el poble colombià

La marxa arrancarà a les 19.00 hores en el carrer de les Barques de València per a concloure enfront del consolat de Colòmbia en el carrer Tetuán.

Les protestes que sacsegen el país des de fa dos setmanes i que s'han cobrat almenys 27 morts segons el Govern -més de 40 segons organitzacions civils- van començar com una mobilització contra la reforma fiscal plantejada per l'Executiu d'Iván Duque, però una vegada retirada la mateixa, les mobilitzacions reclamen mesures per a atallar la desigualtat en el país.

"Som el quart país amb més desigualtat del món, el segon a Amèrica Llatina, tenim 8 milions de desplaçats interns i més de 6 milions fora", ha lamentat Alcides Lesmes, portaveu de l'organització de la marxa a València.

Les protestes van començar per la reforma tributària però "ara són molt més, reclamen garanties educatives, sanitàries i d'ocupació", ha subratllat.

Segons ha explicat, la crisi que viu Colòmbia amb forts altercats des de fa dos setmanes, "no és alguna cosa conjuntural, és un acumulat de fa 70 anys" que s'agreuja no solament amb la pandèmia, sinó perquè "el Govern no està complint els Acords de Pau" subscrits en 2016.

Lesmes lamenta que l'Estat haja tret a les forces militars i estiga desplegant "tota la seua força repressiva per a acoquinar a la gent que s'està manifestant pacíficament". Segons els càlculs de les organitzacions socials, en les mobilitzacions de les últimes setmanes "més de 40 joves han mort, hi ha prop de 400 desapareguts i milers de ferits".