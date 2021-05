Alberto Rodríguez deja la Secretaría de Organización de Podemos

El diputado Alberto Rodríguez, hasta ahora secretario de Organización de Podemos, anunció este jueves que no optará a revalidar ese cargo en la nueva dirección del partido. La futura Ejecutiva emanará de la cuarta asamblea ciudadana de la formación morada, que se celebrará entre el 6 y el 12 de junio y donde se elegirá a un nuevo secretario general para suceder a Pablo Iglesias. El cargo, previsiblemente, lo asumirá la ministra Ione Belarra.

Rodríguez comunicó su decisión en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. En la grabación, recordó que entró a formar parte de la dirección "en un momento de gran dificultad" y calificó de "enorme marrón" el reto que asumió a lo largo de los dos últimos años. "Hemos conseguido avanzar mucho, estoy muy orgulloso del trabajo", agregó Rodríguez, quien subrayó que el objetivo de Podemos debe ser estar "donde haya una vulneración de derechos" para conseguir una "sociedad más libre y justa", es decir, "una sociedad mejor".

El hasta ahora responsable de Organización -que mantendrá su escaño por Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, desde donde prometió seguir "dando la pelea"- también celebró que hayan quedado "en el baúl de los malos recuerdos" las "broncas internas retransmitidas en prime time", el "desangramiento de la organización" y la "forma de concebir la política interna como un trampolín personal". A su juicio, esos elementos han sido "condición de posibilidad" para la llegada del partido morado a ejecutivos autonómicos y al Gobierno estatal.

Pendiente de juicio

Rodríguez desvinculó su decisión de la causa que en su contra mantiene abierta el Tribunal Supremo, que le juzga por una presunta agresión a un policía en 2014, durante una manifestación. La Fiscalía pide para el diputado seis meses de prisión. "Esta decisión no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial que sufro", dijo el diputado, quien aseguró que "la decisión estaba tomada ya de antes".

"Me podrán juzgar mil veces, me podrán condenar sin pruebas, pero va a dar igual: no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para conquistar derechos", aseguró Rodríguez, quien denunció la estrategia de "criminalización" y "represión" de los movimientos sociales, que a su juicio busca "mediante el miedo" que "la gente no luche". "Pero no lo van a conseguir", enfatizó.