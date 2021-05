Calero, sorpresa amb la detenció del subdelegat de Govern

La delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero, s'ha mostrat "sorpresa" amb la detenció del fins ara subdelegat a València, Rafael Rubio, "cessat automàticament", i ha demanat respectar el treball de la Justícia. "Són actuacions d'una altra època i d'altres moments que s'han de demostrar o no", ha declarat.

Així ho ha traslladat als periodistes abans d'un acte en la caserna de Cantarranas, unes hores després que l'Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) haja arrestat al subdelegat i a l'exvicealcalde de València Alfonso Grau en una presumpta trama de corrupció, la coneguda com a cas Assut. Tots dos estan acusats de cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'infraestructures.

Calero ha posat l'accent que ha pres la decisió de cessar-lo després d'assabentar-se a les huit del matí: "No podíem consentir que fets ocorreguts o que s'estan investigant des de 2005 pogueren afectar al normal funcionament de la Delegació de Govern".

A partir d'ací, ha insistit a respectar els temps judicials "com no pot ser d'una altra manera" i esperar al fet que es desenvolupe la investigació. "De moment no tinc res més que dir, està tot en estudi i baix secret de sumari, i això ho hem de respectar", ha emfatitzat.

Segons ha explicat, s'ha assabentat a primera hora de la detenció de Rubio per part del general de la Guàrdia Civil i no ha volgut preguntar més perquè "són fets que es porten amb molt secret" i cal "acceptar el que la Justícia està fent".

"No ho esperava"

La delegada socialista ha assegurat que quan puga, "lògicament", parlarà amb el ja exsubdelegat, reconeixent que no "esperava aquesta actuació". "Però sóc molt respectuosa amb els ordes judicials", ha reiterat, perquè "l'UCO està fent el seu treball que li haurà encarregat el jutge o qui siga i està seguint el procés que creguen que hagen de fer".

Preguntada per la situació dels detinguts, ha incidit que "tot està baix secret de sumari i no donen cap informació". I sobre l'altre procediment en el qual està investigat Rubio, el cas Imelsa, ha remarcat que "no té res a veure amb el d'ara" i ell va presentar "els seus recursos".

I ha resolt: "El fet d'aquest ha tingut la suficient transcendència perquè no haguera de seguir com a subdelegat del Govern".

Al costat de Rubio (PSPV) i Grau (PP) també ha sigut detinguda la filla de l'exvicealcalde, un empresari i altres deu persones més en una operació desenvolupada a València, Alacant, Madrid i Tomelloso, segons ha pogut saber Europa Press de fonts coneixedores de les actuacions.

Rubio, qui va ocupar el càrrec de portaveu socialista en el consistori valencià, ha sigut detingut en el seu domicili, fins a on s'han traslladat diversos agents per a realitzar un registre. Ja ha sigut cessat del seu càrrec públic i el PSPV-PSOE també l'ha suspés de militància.

Es tracta de la segona fase del cas Assut, en el qual el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat.

La causa, que va arrancar fa tres anys i roman secreta, està oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències.