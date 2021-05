Detenen al subdelegat del Govern i al número 2 de Rita Barberá pel cobrament de mossegades a València

La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) ha detingut aquest matí al subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio, i a una altra desena de persones dins del conegut com cas Assut, una trama de mossegades a canvi d'adjudicacions.

Segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de les actuacions, Rubio ha sigut arrestat en el seu domicili i està acusat de participar en l'adjudicació de diferents infraestructures en sòl públic a canvi de mossegades.

Al costat de Rubio, la UCO hauria arrestat, tal com ha avançat OKDiario, a Alfonso Grau, qui fora mà dreta de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, a la seua filla, a un empresari i a altres deu persones més.

El cas Assut es porta en el Jutjat d'Instrucció número 13 de València i s'investiguen presumptes mossegades amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat, entre altres, al bufet del lletrat José María Corbín, cunyat de Barberá.

La causa, que va arrancar fa més de tres anys, està oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències.

La Delegació de Govern anuncia el cessament de Rubio

Després de conéixer-se la notícia, la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana ha reaccionat amb un comunicat on han anunciat el seu cessament: "Davant els últims esdeveniments vinculats amb el subdelegat del Govern a la província de València, Rafael Rubio, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha decidit procedir al seu cessament immediat".

"La Delegació del Govern respecta, com no podia ser d'una altra manera, l'actuació duta a terme per la Justícia", finalitza el comunicat.