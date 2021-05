Sonsoles Ónega llama "el de la coleta" a Pablo Iglesias para explicar por qué no participó en el especial del 15-M

Se cumplen diez años de aquella reivindicación ciudadana llamada 15-M, que escenificó el descontento de parte de la población y que se materializó y visibilizó con una gran acampada en la Puerta del Sol de Madrid, pero ¿qué ha quedado de aquello? Esa es la pregunta que se hace el especial 15-M ¿Generación perdida?, que emitió este miércoles en Cuatro su primera parte.

Presentado por Sonsoles Ónega, este trabajo documental analiza aquel movimiento que acabó con el bipartidismo y que fue un antes y un después en la forma de hacer política y en sus protagonistas.

Precisamente la periodista, en la previa y para presentar el especial, estuvo por videollamada en Cuatro al día. Durante la charla con Joaquín Prat, el presentador del espacio, la conductora de Ya es mediodía desveló los entresijos del especial.

Prat le preguntó por las condiciones de los políticos que han querido participar en el formato, a lo que ella contestó: "El que más condiciones puso es el de la coleta, y por eso no está", en referencia a Pablo Iglesias, que, por cierto, hace unas horas fue noticia por cortarse, precisamente, la coleta. "Para que luego no diga que no tiene voz, ya sabes", remató Ónega.

"Todos sin poner condiciones y el que más puso fue el de la coleta" Sonsoles Ónega @sonsolesonega otra que va de digna cuando se la critica normalizando los despectivos hacia Pablo Iglesias, encima miente, en qué quedamos pusieron TODOS condiciones o no?pic.twitter.com/aomxs0Gf7e — 🏳️‍🌈💜𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) May 12, 2021

Unas palabras que han corrido como la pólvora en las redes sociales, donde la periodista fue tendencia durante toda la tarde y donde se leyeron voces críticas por su forma de llamar al, hasta hace unas semanas, exvicepresidente del Gobierno.