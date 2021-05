Una pandemia en "continuo descenso": la incidencia cae a 173 casos... y ya solo hay tres autonomías en "riesgo extremo"

La pandemia sigue a la baja en España sin que se note aún efecto alguno sobre las curvas de las movilizaciones masivas registradas el fin de semana pasado en algunas ciudades tras el fin del estado de alarma. Este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha informado de 6.418 nuevos positivos, 108 fallecidos y una incidencia de 173,8 casos por cada 10.000 habitantes en las últimas dos semanas.

La incidencia a 14 días se ha reducido un 3,8% respecto al dato del martes y se sitúa en su registro más bajo desde comienzos de abril. Además, la incidencia a 7 días también cae -un 2,7% hasta 75,9 puntos- sin que se hayan registrado incrementos notables en ninguna comunidad.

Los contagios por 100.000 habitantes a 14 días llevan 15 jornadas consecutivas bajando, una tendencia que ha provocado que ya solo sean tres las comunidades autónomas en riesgo 'extremo' por la elevada circulación del virus: País Vasco (371,5), Madrid (277,2) y Aragón (269,6). La última en caer por debajo del listón de los 250 puntos ha sido Navarra (247,6).

Para la ministra de Sanidad, Carolina Darias, estos datos "confirman ese continuo descenso" que se venía observando, una evolución que "se aprecia en prácticamente todas las comunidades autónomas".

"Estamos en el camino adecuado, pero tenemos que seguir perseverando", ha insistido la ministra, que ha pedido mantener las medidas de precaución "y que imágenes como las que vimos este fin de semana no se vuelvan a repetir".

"Las imágenes del sábado me sobrecogieron. Pensé en los momentos más duros de la pandemia. Puedo entender las ganas de irnos a la normalidad, pero no se puede pasar del todo a la nada. Es verdad que se acabó el estado de alarma, pero no se ha acabado la pandemia", ha valorado Darias. "La previsión es que sigamos bajando, pero depende también de nosotros", ha concluido.

Desde los hospitales siguen llegando buenas noticias. Este miércoles, el número de personas hospitalizadas con Covid se ha situado en 7.696, 1.991 de ellas en UCI. En lo que llevamos de semana el número de ingresados se ha reducido ya en 909 personas, 192 de ellas en UCI.

La presión sobre las unidades de cuidados intensivos cae, pero sigue siendo muy alta: una de cada cinco camas disponibles sigue ocupada por un paciente con Covid (20,1%).