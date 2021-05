SOS Hosteleria demana al Parlamento Europeu que frene la Llei del Joc i adverteix que arribarà "fins al final"

En aquest sentit, el president de SOS Hoteleria, Fidel Molina, ha afirmat que està disposat a arribar "fins al final" per a parar la normativa, segons ha informat l'organització en un comunicat.

En concret, en l'escrit presentat davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu s'assenyala que la Llei del Joc valenciana "conculca la llibertat d'establiment que garanteix la mobilitat de les empreses en el mercat interior, (Article 49 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea) i la llibertat de prestació de servicis (Article 56)". A més, afig que la normativa valenciana vulnera també determinats Articles de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Els hostelers consideren que la llei valenciana no pot "congelar durant cinc anys la renovació de les llicències de les màquines de tipus B instal·lades en bars i restaurants" a costa de que el Botànic elabore un "estudi que analitze l'impacte social i sobre la salut pública de les màquines de joc en locals d'hoteleria".

Fidel Molina ha assenyalat que eixe estudi hauria d'haver-se fet "amb anterioritat a la promulgació de la llei" i ha criticat: "No pot ser que ens deixen sense els ingressos que generen aquestes màquines per a després estudiar si aquestes tenen o no impacte sobre la salut pública. En aquest temps les anem a tindre apagades, tenint en compte que molts bars subsisteixen hui gràcies a elles".

En aquest sentit, SOS Hoteleria ha demanat que la Unió Europea derogue l'article 51 de la Llei del Joc que estableix que cada màquina de tipus B instal·lada en un bar o restaurant "haurà de comptar amb un sistema d'activació-desactivació per control remot del personal encarregat del local, de manera que s'evite l'accés al joc a les persones culpables en prohibicions del joc". "Aquest sistema d'activació-desactivació pot incloure un sistema d'identificació fefaent de la persona jugadora per a evitar la pràctica de joc a les persones que la tenen prohibida", afig la norma.

Molina ha denunciat la "discriminació" que suposa que les màquines tipus B hagen de disposar d'un mecanisme d'aquestes característiques mentre que la llei permet a les entitats de joc públic i semipúblic (SELAE I ONCE) instal·lar les seues terminals de joc en locals d'hoteleria "sense ni tan sols autorització administrativa i sense cap altra limitació".

El responsable de la patronal ha remarcat que, segons l'Informe Anual de Joc de la Comunitat Valenciana de 2018, després de més de 65.000 inspeccions dutes a terme per l'Administració en locals de joc i hoteleria, "no existeix ni una sola acta d'infracció per menors jugant en màquines de tipus B en locals d'hoteleria".

Per aquest motiu, Molina ha defès que "no existeix un problema de menors que juguen a les màquines de tipus B en locals d'hoteleria". "Als menors no els crida l'atenció jugar en un bar", ha assenyalat.

Finalment, l'escrit presentat demana als eurodiputats que "imaginen" que, "enmig d'un local d'hoteleria, sense una ubicació concreta d'un sistema informàtic que possibilita tal comprovació quant a la identitat de l'usuari, i davant de la resta de clients de dita local, el personal del bar haurà de comprovar les circumstàncies concreta de l'usuari (apte/prohibit) i li la comunicarà de viva veu, activant o no la màquina en cada cas".

"Com podem entendre a simple vista, aquesta metodologia xocaria de manera frontal no solament amb la normativa europea de Protecció de Dades, sinó amb els paràmetres de la més mínima prudència i privacitat social exigida", conclou l'associació.