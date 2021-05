SUST.- El projecte per a donar solució al Bloc de Portuaris optarà als fons europeus

Així ho han explicat el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, que aquest dimarts han mantingut una reunió de treball amb dirigents de l'entitat Pla Cabanyal-Canyamelar per a fer seguiment de projectes que està desenvolupant la societat.

El vicepresident i la vicealcaldesa han anunciat que el projecte de Drassanes i Portuaris es presentarà els Next Generation per a aconseguir el finançament europeu que permeta desenvolupar una projecte que és d'envergadura".

En primer lloc, "envergadura econòmica, perquè suposa la reedificacion de dos parcel·les en el Cabanyal-Canyamelar". En segon lloc, "d'envergadura social, ja que afecta a més de cent famílies i, per tant, hem de donar una solució pràcticament personalitzada a cada circumstància". En tercer lloc, "és de gran envergadura urbanística, perquè suposa la resolució de dos parcel·les, que ens van a permetre normalitzar, regularitzar i unificar eixa zona del Cabanyal-Canyamelar", ha assenyalat la vicealcaldesa.

Gómez ha explicat que la inversió prevista de 27 milions d'euros "permetria reedificar el bloc Drassanes, reedificar el bloc Portuaris i donar una solució i alternativa habitacional a les famílies que volen integrar-se dins del barri, la qual cosa suposaria alçar unes 160 vivendes i rehabilitar altres 99 vivendes en el barri".

Dalmau ha manifestat que s'està fent un pas molt important per a "solucionar una dels grans deutes de les administracions públiques amb la ciutat de València i en particular amb el barri del Cabanyal, com és la solució al Bloc de Portuaris" .

El full de ruta contempla diverses actuacions, tal com han explicat Martínez Dalmau i Sandra Gómez, dirigides la compra de vivendes privades de l'actual bloc; permutes de vivendes privades de l'actual Bloc Portuaris, per vivendes públiques existents en l'àmbit del Cabanyal-Canyamelar per a reallotjament de propietaris i propietàries particulars de l'actual bloc; projecte de construcció de noves vivendes per al reallotjament de particulars en la poma de la calle Drassanes o reallotjament de residents de l'actual Bloc Portuaris, que són titulars de contractes d'arrendament, així com el projecte de construcció de vivendes.