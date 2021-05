El programa Sálvame, donde trabajó mucho tiempo Antonio David Flores hasta que fue despedido tras la primera emisión del documental Rocío: Contar la verdad para seguir viva, donde se le acusa de maltrato, sigue desvelando cosas en torno a este asunto.

Entre otras cosas el espacio reveló el comentario hiriente que Antonio David Flores supuestamente hizo tras saber que se iba a grabar el documental de Rocío Carrasco.

Carlota Corredera contó en Sálvame que "cuando acaba el programa me acerco a Antonio David y lo primero que me dice es 'ya sabía que ella iba a hacer algo así, porque sé que no tiene dinero, porque le ha ido mal el espectáculo y esto ya me lo olía'".

"Intentaba averiguar cosas como si ya se había grabado entero, que qué había dicho, con qué equipo se había grabado...", añadía Corredera.

"¿Cuánto ha cobrado para seguir viva?", preguntó Antonio David, según hizo ver Carlota Corredera.

Poco antes Kiko Hernández le había lanzado un mensaje a su excompañero. "Tú, que nos estás escuchando -decía dirigiéndose a Antonio David Flores- deja de decir que en Mediaset me pongo una careta y que no te apoyo y que después compadreamos y estamos colgados al teléfono porque eso es mentira. Deja de decir que te pido perdón por las noches por lo que digo aquí".

"Lo dice de mí y de Valdeperas", añadió Kiko Hernández sobre el director del programa, porque amigos de Antonio David le dijeron que "hacen un papel".