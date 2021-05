'Sálvame' desvela la sorprendente reacción de Rocío Carrasco cuando se enteró de que fichaban a Antonio David

Sálvame abordó este martes, un día más, el documental de Rocío Carrasco y todas las noticias que genera alrededor. Una de ellas, según Kiko Hernández, que tanto él como el director del programa, David Valldeperas, están haciendo un papel y que están más cercanos al ex guardia civil de lo que cabe pensar. "Tú, Antonio David Flores, deja de decir que David Valldeperas y yo tenemos puesta una careta aquí en Mediaset y luego te llamamos y compadreamos contigo, porque eso es mentira", dijo el colaborador muy serio.

Declaraciones que dio pie a que el propio director de Sálvame tomara la palabra y hablara de su relación con el excolaborador.

"Al principio sí (le costó), pero luego sabes que soy un tipo que me adapto bastante bien a las situaciones. Y soy pragmático y bueno, se convirtió en un elemento más del programa", le dijo Valldeperas a Carlota Corredera, al ser preguntado por los inicios de su relación con el ex de su amiga Rocío Carrasco.

"Es verdad que nunca tuve ningún problema, pero, al principio, fue complicado tenerlo aquí, porque nunca lo hubiese fichado, porque yo tengo una amistad muy estrecha con Rocío", continuó el director.

"Ella no me llamó cuando le fichamos, le llamé yo, pero días después. Y nada, no me costó llamarla ni me advirtió de nada. La verdad es que no me hizo ninguna advertencia"

De la sorprendente reacción de la hija de la más grande al enterarse esta de la contratación de su ex por el programa del corazón de Telecinco, desveló:

"La verdad es que, a ver cómo lo explico, a mí al menos me ha hablado muy poco de Antonio David. Normalmente no sale o no salía en la conversación", sentenció Valldeperas.