Puig veu cínica la idea de Casado de la llei de pandèmies: "No es pot parlar d'una cosa i la contrària permanentment"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans en una visita la nova residència municipal de persones majors de Vinaròs (Castelló), en ser preguntat per si li pareix "irònic" que Casado haja parlat d'una llei de pandèmies.

Casado va exigir aquest dilluns "desesperadament" al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que se sent a negociar per a aprovar una llei de pandèmies com més prompte millor i va avisar que la seua "absoluta irresponsabilitat costa vides". Al seu entendre, Espanya "no mereix aquest caos".

"Em pareix cínic, no irònic. No es pot parlar d'una cosa i la contrària permanentment en la gestió d'una pandèmia", ha apuntat Puig sobre aquesta proposta, per a afegir que aquest és una qüestió "que afecta a les persones". "Crec que que deuria tindre un sentit de la lleialtat institucional i responsabilitat molt major", ha retret.