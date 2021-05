Una col·laboració entre Maxcolchon i la Fundació La Caixa aconsegueix vacunar a 25.000 xiquets en països desfavorits

20M EP

NOTICIA

Maxcolchon s'ha unit a l'Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil promoguda per la Fundació La Caixa i que recolza a Gavi, the Vaccine Alliance, una organització que el seu objectiu és la lluita contra la mortalitat infantil facilitant l'accés dels xiquets a la vacunació i millorant el sistema sanitari dels països més pobres del món, que s'ha vist afectat per la pandèmia derivada de la Covid-19.